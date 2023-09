Quanto dura il motore di un’auto elettrica? Il dato è assurdo

L’auto elettrica è vista da tutti come il mezzo del futuro, ed ora parleremo della possibile durata di un motore a batteria.

Nonostante il grande scetticisimo che ben conosciamo, il mercato dell’auto elettrica è in una fase molto positiva. In base ai dati di agosto, questo tipo di vettura ha superato la quota di mercato del 20%, mentre 12 mesi fa era all’11%. Ciò significa che è praticamente raddoppiato, ed in chiave futura punta a crescere ancor di più.

In Europa, e questo è davvero clamoroso, la vettura più venduta in assoluto è la Tesla Model Y con 136.000 unità immatricolate nel primo semestre del 2023, un risultato eccezionale per la compagnia di Elon Musk, ma anche per l’auto elettrica in generale, che ora è al top.

Un discorso differente può essere fatto per l’Italia, dove ancora non siamo in una fase di boom. Pensate che solo il 3% del nostro parco auto è costituito dalle auto a batteria, mentre quelle ibride vanno a ruba e sono nettamente le più vendute da diversi anni ormai.

Detto questo, è arrivato il momento di cancellare qualche pregiudizio sulle emissioni zero, parlandovi della durata di un motore delle auto a batteria. Infatti, esse non hanno nulla da invidiare ai termici tradizionali, ed in alcuni casi, sono anche in grado di coprire maggiori distanze. Scopriamo quanti anni possono durare i motori.

Auto elettrica, ecco quanto dura un motore

In molti non sono affatto convinti di acquistare un’auto elettrica, ma se c’è una cosa su cui si può stare tranquilli è la durata di un motore. Infatti, un motore alimentato a batteria può durare anche oltre 10 anni, chiaramente seguendo una corretta manutenzione e facendone un sano utilizzo.

Per ciò che riguarda i chilometri, il motore di un’auto elettrica può coprirne anche 400.000 senza incappare in gravi guai. Uno dei difetti può essere quello legato invece alle batterie che garantiscono il funzionamento del motore ed anche garantire l’autonomia, che dopo un tot di anni possono consumarsi. Una delle conseguenze è infatti la minor autonomia che fanno registrare dopo qualche anno, e vi garantiamo che per sostituirle ci vogliono grandi spese.

Questo è il motivo per il quale le auto a batteria si svalutano molto più rispetto alle termiche, dal momento che cambiare una di queste unità costa svariate migliaia di euro. Per quanto riguarda il motore, invece, si può stare assolutamente tranquilli, a meno che non siate bersagliati dalla sfortuna.