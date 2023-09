Quanto costa una McLaren? Le cifre sono spaventose

La McLaren produce auto da sogno da diverso tempo, ed ora vi daremo i prezzi di ogni vettura. Cifre che fanno paura.

Le supercar sono le auto più desiderate del mondo, e ci sono tanti marchi che sono specializzati nella produzione di questi veicoli. Tutti noi pensiamo subito alla Ferrari, ma anche la McLaren è un marchio che ha fatto la storia delle quattro ruote, e che offre dei modelli sensazionali.

La casa di Woking è sicuramente più nota per ciò che ha ottenuto in F1, dove risulta essere ancora oggi il secondo team più vincente di sempre. Purtroppo, la squadra inglese è ormai una nobile decaduta, visto che non vince nulla dal 2008. A quell’anno risale l’ultimo titolo piloti vinto da Lewis Hamilton, mentre l’ultimo costruttori è datato 1998, ai tempi di Mika Hakkinen e David Coulthard.

Da quel momento sono passati 25 anni, e la McLaren sta ora cercando di rialzarsi, ma non è facile contro i colossi rivali. Tuttavia, sul fronte delle supercar questo marchio non ha nulla da invidiare alla concorrenza, visto che è in grado di produrre vetture fenomenali, cosa che fa ormai da un elevato numero di anni.

Tutti noi ricordiamo forse come più iconica la mitica F1 GTR, che ha vinto anche la 24 ore di Le Mans nel 1995, segnando una pagina di storia del marchio. Dopo tanti anni di blocco della produzione, poco più di un decennio fa la costruzione di auto da sogno è tornata attiva con la MP4-12C, ed oggi sono diversi i modelli a vostra disposizione.

McLaren, ecco quanto costano le varie auto

Attualmente, la McLaren prevede quattro modelli nella sua gamma, e c’è da dire che sono tutti straordinari. Ovviamente, la casa di Woking non ha una produzione simile alla Ferrari o ad altre case più note sul fronte delle supercar, quindi ne sforna in numero molto più limitato, ma ognuna di loro ha un’anima da corsa.

La vettura della casa britannica meno costosa è la GT, con un prezzo che parte da 207.100 euro. Si sale di parecchio per quanto riguarda il secondo modello più economico, e ci stiamo riferendo alla splendida Artura, che anche per ciò che riguarda le prestazioni è davvero eccezionale, con una potenza massima di 680 cavalli ed una top speed pari a 330 km/h, un vero e proprio missile terra-aria.

La McLaren Artura ha un prezzo che parte da 236.000 euro, ma va detto che con le tecnologie che mette a disposizione e le prestazione che offre non c’è da stupirsi. Tuttavia, non è di certo la più costosa, dal momento che ci sono altri due gioielli che la superano di parecchio, diventando quasi irraggiungibili anche per i più ricchi.

Pensate che la 750S costa 289.100 euro, mentre la 765LT parte da ben 378.500 euro. Stiamo parlando di cifre che sono davvero folli, ma probabilmente, non vi basteranno per acquistare questi bolidi. La produzione della casa britannica è molto limitata, ed è difficilissimo acquistare questi gioiellini. Vi auguriamo, un giorno, di poterci riuscire.