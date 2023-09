Quanto consuma la Peugeot 2008 a benzina? Il dato che fa la differenza

La Peugeot 2008 è uno dei modelli di punta della casa francese, ed ora daremo un’occhiata ai consumi della versione a benzina.

Oggi vi parleremo di efficienza e di come risparmiare sui consumi in base alla scelta di un motore, e la vettura protagonista è la Peugeot 2008. Stiamo parlando di un SUV che fu presentato, nella sua prima versione, al Salone di Ginevra del 2013, ed in questa carriera decennale ha ottenuto dei risultati davvero ottimi.

Il modello non è così tanto costoso considerando i prezzi attuali, e parte da 25.050 euro. La Peugeot in questione è anche molto efficiente sul fronte della gestione dei consumi, ed ora cercheremo di presentarvi il miglior motore a benzina disponibile, che potrebbe fare al caso vostro. Ecco quale scegliere.

Peugeot, ecco i consumi della 2008 a benzina

Uno dei grandi problemi dell’estate che si sta concludendo è stato il rincaro dei prezzi dei carburanti, con la benzina che è ormai arrivata a quasi due euro al litro. Proprio per questo, si deve puntare su auto sempre più efficienti, e se volete il motore a benzina, la Peugeot 2008 risulta essere una delle migliori scelte, visto che i consumi dichiarati sono molto positivi.

Infatti, il motore a benzina da 100 cavalli promette un consumo medio di 6,1 litri ogni 100 km, il che è un dato positivo, anche se è ovvio che il diesel farebbe qualcosa di meglio. Ovviamente, per ottenere questo risultato occorre guidare con una buona andatura, senza alternare troppe accelerazioni brusche a frenate violente.

Questo è il miglior modo di guidare, perché aumenta l’efficienza di un motore che è già ottimo di per sé. La versione più potente da 131 cavalli consuma 6,2 litri ogni 100 km, una differenza minimale considerando che c’è un surplus di 31 cavalli, cosa che migliora e non poco le prestazioni.

Se volete puntare al risparmio di carburante e comunque siete interessati ad una buona performance, la migliore è sicuramente la Peugeot 2008 con motore da 130 cavalli, che consuma 5,1 litri per ogni 100 km. In questo caso, in base ai dati riportati da “automobile.it“, si avrà un ottimo mix tra velocità e consumi contenuti.

Dunque, la scelta da fare sta a voi, ed è chiaro come questa ultima scelta che vi abbiamo dato sia la migliore in assoluto. Il gasolio è chiaramente il motore più efficiente, ma in quel caso è il prezzo del veicolo in fase di acquisto che va ad aumentare. La scelta sta a voi.