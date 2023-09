Conosci la truffa della gomma bucata? Correte un grave pericolo

Oggi vi parleremo del trucco della gomma bucata, usato per rubare all’interno delle vetture. Ecco cosa dovete sapere al meglio.

L’Italia non è più un paese sicuro, e di questo ce ne accorgiamo ogni giorno a causa di crimini sempre più frequenti. I malviventi adottano molti trucchi per cercare di creare problemi a chi vive serenamente, e questo è il caso del trucco della gomma bucata, utilizzato per rubare all’interno della vostra vettura, un inganno davvero assurdo.

Le auto, infatti, spesso contengono oggetti di valore, che magari possiamo poggiare al loro interno. Per cercare di battere tutti i dispositivi di sicurezza che ormai ci sono, ladri e delinquenti se le inventano tutte, ed ora vi spiegheremo, nel dettaglio, come funziona il trucco della gomma bucata. Dovete fare attenzione.

Ecco cos’è il trucco della gomma bucata

La gomma bucata è un grave problema per la nostra auto, dal momento che è una delle poche condizioni, assieme a gravi guasti tecnici, che ci impedisce di circolare, costringendoci ad una sosta. Il trucco che riguarda una foratura è davvero intelligente da parte di chi lo attua, ed è per questo che è molto importante riuscire a difendersi ed a conoscere questa situazione.

Prima di tutto, se vi capita controllate sempre le condizioni delle vostre gomme quando parcheggiate, cosa che poi vi garantirà che tutto sia a posto quando la riprenderete. Nel caso in cui doveste trovare una gomma bucata, o anche più di una, al vostro ritorno, significha che siete in una situazione di pericolo.

Infatti, in questi casi è qualcuno che vuole rubare all’interno della vostra vettura a bucarle, il che significa che si tratta di un atto deliberato. Dunque, in quei casi dovete solo aprire gli occhi ed evitare di distrarvi, chiamando subito aiuto e restando comunque nei pressi della vostra auto.

Il motivo è legato al fatto che, nel caso in cui vi apprestaste a cambiare la gomma, i ladri interverrebbero sulla scena svaligiando la vostra auto, portando via magari telefono, portafogli e tutti gli altri vostri oggetti personali. Invece, prendendo le distanze dalla scena sarete al sicuro. Poco tempo fa, a Milano c’è stato un furto di questo tipo, con una coppia di algerini che ha rubato dei trolley ed un pc portatile ad una coppia di sfortunati automobilisti. Dunque, dovete far attenzione in ogni caso, perché i malviventi le inventano davvero tutte.