Alfa Romeo, nuovo SUV elettrico in arrivo: spuntano già i primi dettagli

L’Alfa Romeo è pronta a togliere i veli al nuovo B-SUV ad emissioni zero, atteso per il 2024. Emergono nuovi dettagli.

Le attenzioni dei fan delle quattro ruote sono tutte rivolte verso l’Alfa Romeo in questo periodo, visto che lo scorso 30 di agosto sono stati tolti i veli alla supercar 33 Stradale. Dopo le difficoltà della scorsa decade, il marchio del Biscione vive un periodo splendido, fatto da una notevole crescita sul mercato.

L’Alfa Romeo ha voluto lanciare un segnale importante con questa supercar fatta del tutto in Italia, un orgoglio che deve renderci fieri del nostro paese. Tuttavia, ci sono tante altre novità che stanno bollendo in pentola, a cominciare da un B-SUV che tutti attendono con ansia. Ecco tutte le informazioni.

Alfa Romeo, arrivano delle novità sul B-SUV elettrico

Le novità in casa Alfa Romeo non sono di certo terminate con la 33 Stradale, dal momento che ora l’attenzione si sposta sul nuovo B-SUV elettrico. La casa di Arese sta per aprire un nuovo capitolo della propria storia, in una delle transizioni verso la mobilità sostenibile più veloci di tutto il settore automotive.

Sino al febbraio del 2022, mese di presentazione della Tonale, il marchio del Biscione non aveva neanche una vettura ibrida nella propria gamma, e solo due anni più tardi, sta arrivando la prima auto a batteria. Per il momento, non si conosce quello che sarà il nome del nuovo crossover, che punta ad inserirsi in una fetta di mercato molto interessante.

Secondo quanto riportato da “Quattroruote“, il nuovo B-SUV dell’Alfa Romeo avrà due versioni, una full electric ed una a benzina. Si tratta dello stesso schema attuato dalla Jeep con l’Avenger e dalla Fiat sulla nuova 600, svelata poco più di due mesi fa. Tuttavia, non mancheranno le differenze, specie sul lato motoristico.

La variante elettrica al 100% avrà infatti la trazione integrale, con doppio motore ed una potenza massima di 156 cavalli per ciò che riguarda una delle due unità. L’altra versione, ovvero quella endotermica, dovrebbe avere una spinta di 101 cavalli, anche se si parla di un’ulteriore opzione, quella ibrida basata su un motore 1.2 Hybrid da 135 cavalli.

Inoltre, essa potrebbe integrare il cambio automatico a doppia frizione e-DCT che ha fatto il proprio esordio in questi mesi su alcune Peugeot. Il marchio francese, così come l’Alfa, fa parte del colosso Stellantis, ed è normale, quando si fa parte del medesimo gruppo, scambiarsi alcune componenti.

Per ciò che riguarda il design, si parla di un look molto sportivo, con alcuni elementi che potrebbero addirittura ricordare quello della supercar 33 Stradale. Infatti, è previsto l’utilizzo del Biscione tridimensionale del Trilobo. Invece, al posteriore è atteso un tetto che scenderà a spiovente, richiamando l’anima da crossover.

Il look sportivo verrà accentuato dal doppio spoiler posteriore, così come dallo splitter che sarà aggiunto all’anteriore. Per ora non siamo a conoscenza della data di presentazione, che sicuramente sarà nel 2024. L’auto sarà prodotta a Tychy, in Polonia. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, vediamo un render molto interessante.