Guerra in casa Ferrari: da casa Sainz la frecciatina a Leclerc

Tra Sainz e Leclerc c’è stato un bel duello a Monza, ma ora ci sono furiose polemiche per un fatto social. C’entra la madre di Carlos.

Il Gran Premio d’Italia ha visto la Ferrari tornare protagonista, anche se poi la vittoria è andata ancora una volta alla Red Bull ed a Max Verstappen, con Sergio Perez a completare la doppietta. Carlos Sainz ha firmato una splendida pole position, battendo il campione del mondo per appena 14 millesimi.

In gara, tutti si aspettavano un immediato sorpasso di Verstappen, ma lo spagnolo ha lottato come un leone. Per ben 14 giri è infatti riuscito a difendersi da Super Max, che ha poi sfruttato un piccolo errore del ferrarista, il quale è arrivato al bloccaggio alla Prima Variante.

In accelerazione, verso la Variante della Roggia, Verstappen ha preso l’interno, superando Sainz e prendendo il volo, mentre Carlitos si è giocato la posizione con Perez e Charles Leclerc sino agli ultimi giri, riuscendo ad ottenere il primo podio stagionale chiudendo terzo dopo una battaglia davvero strepitosa.

In molti si aspettavano un ordine di squadra, come accaduto in altre occasioni in cui era Leclerc ad essere davanti a Carlos, ma invece è stata data gara libera, con i due che si sono sorpassati diverse volte. Lo spagnolo, per come ha affrontato il week-end, ha meritato il podio, in una sfida che ha entusiasmato il podio.

Purtroppo però, ancora una volta c’è stato uno spiacevole episodio nei giorni dopo la gara, che di certo non è passato inosservato. Al giorno d’oggi, sui social, le cose diventano virali dopo pochissimo tempo, ed in questa brutta storia è rimasta coinvolta la madre del pilota di Madrid.

Sainz, scoppia la polemica per la madre di Carlos

Ha del clamoroso quanto accaduto in queste ultime ore, con Carlos Sainz e Charles Leclerc indirettamente protagonisti sui social. Sul profilo Twitter di un noto tifosi dello spagnolo, ovvero @juancabeza_03, è apparso un posto di accusa nei confronti del monegasco, che da sempre non è stato particolarmente simpatico a questo personaggio, a cui ha fatto seguito un altro evento molto curioso.

L’utente ha scritto: “Sapete che cosa ha Carlos che Leclerc non avrà mai? L’onore. Congratulazioni Carlos, a Monza hai tappato molte bocche“. Sin qui non ci sarebbe nulla di troppo assurdo, dal momento che ormai, come ben sappiamo, i nuovi tifosi della F1 somigliano sempre più a sostenitori calcistici, che una volta non avrebbero mai trovato spazio nel Circus.

Tuttavia, ad aizzare la polemica è stata la madre di Sainz, ovvero Reyes Vazquez de Castro, la quale ha messo “Mi Piace” al posto contro Leclerc, ed ovviamente il mondo dei social è andato su tutte le furie. Non tutti si erano accorti di questo apprezzamento da parte della madre del giovane pilota della Ferrari, almeno sino a quando lo stesso utente non ha pubblicato un altro Tweet, nel quale mostrava la reazione di Reyes al suo post.

DOÑA REYES VdC ME HA DADO LIKE AL POST DEL HONOR. ES LA MEJOR🐐❤️ https://t.co/NcvYZ0kvfn pic.twitter.com/m08lUGkDr5 — Juan🥀🖤 TELL ME WE HAVE IT❤️‍🩹✨ (@Juancabeza_03) September 5, 2023

Dunque, la madre dello spagnolo si è apertamente schierata contro il compagno di squadra di suo figlio, di certo non un bel gesto, che alimenta l’ostilità della famiglia di Carlitos contro Leclerc. Già domenica papà Carlos era rimasto molto deluso dal fatto che la Ferrari avesse dato gara libera ai piloti, ed ora si aggiunge ancor più tensione alla vicenda.

La Ferrari, probabilmente, dovrebbe prendere di pugno la situazione e fare chiarezza, ribadendo alcuni concetti fondamentali a piloti e famiglie. L’obiettivo comune dev’essere quello di tornare a vincere, e ciò non verrà di certo ottenuto con polemiche sterili e guerre interne al box.