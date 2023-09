Verstappen e l’assurdo “problema”: che smacco agli avversari

Max Verstappen sta dominando il mondiale, e dopo il trionfo di Monza c’è ancora una frecciata ai rivali della Red Bull.

Il Gran Premio d’Italia ha visto Max Verstappen centrare la vittoria numero 10 di fila, un dato che nessuno aveva mai raggiunto in passato. Il campione del mondo ha battuto il vecchio primato di Sebastian Vettel, che risaliva al 2013, anche quello ottenuto su una Red Bull che era dominante, ma non come la RB19 che sta distruggendo la concorrenza.

Il team di Milton Keynes è del tutto imbattibile, con un vantaggio tecnico che, a meno di miracoli da parte della concorrenza, resterà invariato per almeno un altro biennio, sino alla fine di questo ciclo tecnico. Infatti, c’è la sensazione che questa vettura non venga neanche spinta al massimo, e che quando c’è bisogno danno una lieve accelerata per allungare su tutti e salutare la compagnia.

Una superiorità così netta si era vista ben poche volte nella storia della F1, ed a tutto ciò va aggiunto un Verstappen che è già tra i più grandi di sempre. Super Max è ormai ad un passo dal terzo titolo mondiale di fila, un risultato che in pochi hanno ottenuto, ma c’è la sensazione che si possa fare ancora meglio.

Verstappen, sentite cosa ha detto Horner dopo Monza

Max Verstappen sta mettendo in mostra una superiorità devastante, con la Red Bull che, dal canto suo, ha fatto di tutto per regalargli un missile. Nelle fasi di duello, in quel di Monza, con le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, si poteva apprezzare la clamorosa differenza di velocità che c’era nelle curve con la Rossa, soprattutto alla Parabolica.

Christian Horner, il team principal della Red Bull, è un uomo che non si fa mai parlare dietro, e che è abituato a dire sempre ciò che pensa. Il manager britannico, dopo il trionfo di Monza, ha mandato un’altra frecciata ai rivali, sottolineando come il primo problema della sua squadra ad oggi sia quello di avere una nuova bacheca per i trofei, visto che ne arriveranno tanti altri prima della fine della stagione.

Ecco le sue parole: “Se abbiamo bisogno di una nuova bacheca per i trofei? Sì, ed è proprio un bel problema da avere. Sono molto superstizioso, non mi piace avere gli armadietti vuoti, ne abbiamo già ordinato un altro e lo abbiamo già riempito. Da qui sino alla fine di questa stagione ci occuperemo di questo“.

Horner ha poi sottolineato la grande superiorità del campione del mondo, che sta guidando in modo pazzesco senza fare errori: “Max sta facendo un lavoro pazzesco, sta battendo tutti i record e guida in un modo incredibile. Non credo che ci sia nessuno al mondo, in questo momento, che potrebbe battere Verstappen con questa macchina. Su questo non ho alcun dubbio. Dobbiamo riconoscerlo tutti ed applaudire ciò che sta facendo, è molto speciale quello che ha raggiunto. Non dovremmo mai sminuire cose del genere che accadono nello sport“.