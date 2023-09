Verstappen sfotte Hamilton: altre parole al veleno dedicate all’inglese

Tra Max Verstappen e Lewis Hamilton proseguono battute e frecciatine, ed ora è il campione del mondo ad attaccare il rivale.

Il Gran Premio d’Italia che si è corso sul tracciato di Monza ha visto Max Verstappen e la Red Bull dominare ancora, ottenendo anche nuovi record. Il campione del mondo è infatti il primo nella storia a vincere 10 gare di fila, migliorando il precedente primato, ottenuto nel 2013 da Sebastian Vettel, sempre al volante della Red Bull.

Super Max è inoltre il primo a piazzare il grande slam, ovvero a vincere nello stesso anno sulle quattro gare da sempre presenti nel calendario, cioè Monte-Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps e Monza. Le imprese del campione non sono finite, e l’ultima di esse riguarda proprio il successo al GP d’Italia.

Negli ultimi anni, i vari vincitori si erano sempre ritirati nell’edizione successiva, cosa accaduta a Charles Leclerc, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Ovviamente, Verstappen è stato esentato dalla maledizione, portando a casa la seconda vittoria di fila sul tracciato brianzolo, con una facilità pazzesca.

La gara è stata tirata nei primi 15 giri, quando il poleman Carlos Sainz ha cercato di tenere botta con la sua Ferrari, nettamente più lenta sul passo gara, ma comunque molto veloce sui rettilinei. Lo spagnolo ha degradato molto le gomme, e dopo un bloccaggio ha subito il sorpasso del figlio di Jos.

Il due volte campione del mondo vede ormai il titolo mondiale, in una stagione per lui fin troppo facile. Proprio per questo motivo, sono arrivate alcune frecciatine da casa Mercedes, in particolare da Lewis Hamilton e Toto Wolff. In queste ore è arrivata una risposta del nativo di Hasselt.

Verstappen, risposta molto dura ad Hamilton

In questi giorni sono arrivate parole infuocate da parte di Lewis Hamilton, il quale ha dichiarato come Max Verstappen abbia vita troppo facile ed un compagno di squadra non all’altezza di quelli avuti dal nativo di Stevenage. Parlando a “SKY Sport F1“, l’olandese ha deciso di rispondere a tono.

Super Max ha aperto con una vera e propria bordata, che fa capire quanto non abbia digerito le parole del sette volte campione del mondo: “Lewis forse è geloso di quello che sto vincendo oggi, può pensare ciò che vuole, ma a me non interessa. Può dire quello che vuole, ovvero che non è speciale ed importante ciò che stiamo ottenendo in questo momento, ma a volte è meglio preoccuparsi di sé stessi. La Mercedes, in generale, ha delle difficoltà nel gestire i momenti di sconfitta, il che accade quando si è abituati a vincere per tanti anni“.

Verstappen ha poi consigliato alla Mercedes e ad Hamilton in particolare di avere un maggior realismo nelle valutazioni, ma anche di saper fare i complimenti ai rivali quando vincono: “Bisogna però anche essere realisti, ed anche apprezzare e rispettare ciò che fanno gli altri. Noi lo abbiamo sempre fatto quando era la Mercedes a dominare, perché eravamo noi a non essere al loro livello“.