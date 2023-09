MotoGP GP Catalogna, Gara: Aleix Espargarò nel dominio Aprilia, paura per Bagnaia

La MotoGP disputa il GP di Catalogna, dove trionfa Aleix Espargarò che batte Vinales. Terrore al via per il botto di Bagnaia.

Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP ha regalato all’Aprilia la prima doppietta nella sua storia, con Aleix Espargarò che ha battuto Maverick Vinales dopo un duello rusticano. La RS-GP ha dominato la scena sul tracciato di Barcellona, con Jorge Martin che ha completato il podio sulla Ducati Pramac.

Quarto Johann Zarco davanti a Miguel Oliveira ed Alex Marquez, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo si è preso un buon settimo posto con la Yamaha. Jack Miller è ottavo con la KTM, seguito da Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Dramma al via per Pecco Bagnaia e la Ducati.

MotoGP, che paura alla partenza per Bagnaia

La MotoGP fa tappa a Barcellona, dove si disputa il Gran Premio di Catalogna. Come accaduto nelle ultime partenze, Pecco Bagnaia e la sua Ducati scattano al meglio, volando subito in testa alla prima curva. Purtroppo però, la partenza è a dir poco drammatica, a causa di un incidente innescato da Enea Bastianini, autore di un pericoloso errore.

Il rider riminese finisce lungo alla prima curva, buttando a terra anche Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Per fortuna, tutti stanno bene, con il “Bestia” che viene sanzionato con un Long Lap Penalty. Questo non è però il crash peggiore del primo giro, visto che un vero e proprio dramma sportivo colpisce Bagnaia.

Il campione del mondo della MotoGP subisce un highside all’uscita della prima curva, e cade a terra venendo preso sulle gambe dalla KTM di Brad Binder. Il sudafricano non ha potuto nulla per evitare il rider torinese, che resta a terra dolorante dopo il drammatico incidente, che ci ha fatto restare per diversi minuti con il fiato sospeso.

La gara riparte dopo la bandiera rossa, con Aleix Espargarò che ancora una volta non riesce a tenere il primo posto. Al comando sale Jorge Martin, seguito da Maverick Vinales e dal vincitore della Sprint Race. Vinales è scatenato e ci mette poche curve per prendersi il comando, in sella ad una RS-GP molto competitiva su questa pista.

Il quartetto di testa è formato da tre Aprilia ed una Ducati, dal momento che Miguel Oliveira, che è in quarta piazza, sembra tenere il passo dei migliori. Battaglia per il nono posto tra Marc Marquez e Fabio Quartararo, mentre tra coloro che cono stati coinvolti nel botto del primo giro tutti sono ripartiti, tranne Bastianini.

Aleix ed Oliveira superano Martin, piazzando una pazzesca anche se momentanea tripletta della casa di Noale. Si ferma anche Binder, pochi giri dopo il ritiro di Pol Espargarò, in una giornata molto complessa per la KTM. Aleix si mette a caccia del compagno di squadra, con un passo irresistibile per le tre Aprilia.

Va però in difficoltà Oliveira, che cala con il passo e viene ripassato da Martin, il quale vuole recuperare punti pesanti su Bagnaia. Davanti il passo delle Aprilia ufficiali continua ad essere devastante, con Vinales ed Espargarò che se la giocano su un passo a dir poco forsennato.

Martin prova a chiudere il gap, ma dopo averci provato per un paio di giri decide di desistere, visto che la differenza di passo con le moto venete è troppo evidente. Aleix trova la staccata furiosa e si prende il primo posto, portando il compagno di squadra a tagliare la prima curva. Il nativo di Granollers si porta a casa la vittoria, con Vinales e Martin che completano il podio. Prossimo appuntamento a Misano domenica prossima.