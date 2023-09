MotoGP, terrificante incidente al via: una moto passa su Bagnaia (VIDEO)

Panico al via della gara di MotoGP di Barcellona, dove Pecco Bagnaia è stato travolto. Bandiera rossa e gara fermata.

Non poteva partire peggio il GP di Catalogna della MotoGP, con un maxi incidente che si è verificato al via ed ha visto coinvolti vari piloti. Molto fortunato Pecco Bagnaia, che è stato preso sulle gambe dalla KTM di Brad Binder. Il campione del mondo, se fosse stato preso qualche centimetro più spostato, avrebbe potuto avere conseguenze terribili.

Anche Enea Bastianini è stato coinvolto, così come tanti altri rider, in una dinamica tutta da rivedere. La paura è stata grandissima, ma ora siamo in attesa di capire cosa è accaduto visto che la dinamica è stata orribile.

MotoGP: come sta Bagnaia?

Quello che è accaduto è davvero pazzesco, ed ora proveremo a fare chiarezza. Prima di tutto, c’è stato un incidente alla prima curva, con ben cinque Ducati coinvolte. In questo caso, è stato Enea Bastianini sull’altra Ducati ufficiale a sbagliare del tutto il punto di staccata, come fece Takaaki Nakagami lo scorso anno.

Enea ha coinvolto addirittura altre quattro Ducati, entrambe quelle del Gresini Racing affidate ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Inoltre, è stata coinvolta la Pramac di Johann Zarco e la Mooney di Marco Bezzecchi. Per fortuna, nessuno di loro si è fatto male, ma in seguito il terrore si è impadronito del tracciato di Barcellona, portandoci a brutti ricordi.

All’uscita della seconda curva, la MotoGP ci ha ricordato di essere molto pericolosa, con Pecco Bagnaia che ha avuto un highside perdendo la sua Ducati. La Desmosedici GP23 lo ha sbattuto del tutto per terra, proprio nel momento in cui transitava tutto il resto del gruppone, con Brad Binder che non lo ha potuto evitare.

Il rider della KTM gli è passato pieno sulle gambe, con Bagnaia che ha subito fatto capire di essere cosciente, ma è apparso molto dolorante a seguito del terribile crash. La gara è stata subito fermata con una bandiera rossa, con Pecco che è stato soccorso dall’ambulanza.

Il campione del mondo è stato dunque portato al centro medico, ed ora siamo in attesa di avere degli aggiornamenti. Di certo non è in pericolo di vita, ma qui, in caso di grave infortunio, si può anche riaprire il mondiale. Attendiamo notizie, nella speranza che esse possano essere il più positive possibili.