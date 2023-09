Marquez si “esalta” per l’undicesimo posto: le parole di Marc sono emblematiche

Marc Marquez ha chiuso 11esimo nella Sprint Race di Barcellona. Il nativo di Cervera è comunque contento di quanto fatto.

La Sprint Race del Gran Premio di Catalogna della MotoGP ha visto Marc Marquez chiudere in 11esima posizione, come primo dei piloti Honda. Il nativo di Cervera, che qui gioca in casa, ha fatto una differenza clamorosa rispetto ai suoi compagni di squadra, tutti relegati nelle ultime posizioni.

La RC213V è in enorme difficoltà su piste come quella di Barcellona, che mettono in risalto i difetti della moto, ma Marc ha decisod di rischiare più del solito ed infatti il risultato si è visto. Dopo la giornata di venerdì, sembrava impossibile che una Honda entrasse in Q2, ma Marc ce l’ha fatta con una vera e propria impresa.

Per farcela, Marquez si è incollato alla KTM di Jack Miller ed ha rischiato varie volte di scivolare, arrivando però sotto il traguardo e strappando un tempo valido. Nella fase in cui si gioca la pole position, lo spagnolo non ha preso rischi eccessivi ed è giunto solo 12esimo ed ultimo, facendo però vedere ciò che sa fare nella Sprint Race.

Alla partenza ha fatto un guizzo molto importante, salendo sino in ottava posizione, per poi prendersi anche la settima su Miguel Oliveira. In seguito, il miglior ritmo dell’Aprilia è venuto fuori molto bene, ed il #93 non ha potuto nulla se non lottare con chi gli era dietro, con Enea Bastianini che ci ha messo parecchi giri per superarlo.

Marquez, ecco le sue parole dopo la Sprint Race

Marc Marquez ha rischiato di chiudere in top ten, ma ha perso il duello finale con il fratello Alex che lo ha relegato in 11esima piazza. La differenza di passo tra la Honda e le moto europee è evidente soprattutto nel tratto centrale della pista, con la RC213V che è sempre molto nervosa in diverse fasi del giro.

Per la gara sarà molto difficile pensare di fare di meglio, anche se una variabile potrebbe essere data dalla pioggia, sotto la quale Marc si esalta sempre. Al termine della Sprint Race, l’otto volte campione del mondo ha raccontato le proprie sensazioni alla stampa.

Ecco le sue parole: “Dal mio punto di vista, è stata una grande giornata, soprattutto nel Q1, anche se ero nella ruota di Jack. Dovevo farlo per forza, poi nel Q2 ho deciso di non prendere rischi esagerati. Nella Sprint Race volevo spingere al massimo, ma ho forse esagerato sulle gomme nei primi giri, sia su quelle anteriori che quelle posteriori. L’ho fatto comunque per restare con i primi e guadagnarne in motivazioni“.

Marquez ha poi aggiunto: “Sono contento del mio ritmo personale, anche se è strano dire che è una buona giornata dopo essere partito 12esimo ed arrivato 11esimo. Comunque è importante non perdere terreno, perché si rischia poi di adagiarsi. Tuttavia, nel Q1 si è visto molto bene quanto io abbia rischiato, è questo il mio gene, quello che sto cercando di gestire“.