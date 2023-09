Che motore monta la Lancia Ypsilon? Lo condivide con un SUV top di gamma

La Lancia Ypsilon è un modello che non passa mai di moda, ed ora vi parleremo dei suoi motori. Sta per cambiare tutto.

Il marchio Lancia non ha vissuto un periodo facile negli ultimi anni, dal momento che l’unico modello in produzione è la Ypsilon. Tuttavia, la casa italiana, che è membra del gruppo Stellantis, si prepara ad un piano di rilancio molto importante, che avverrà nell’arco di un decennio, con l’immissione sul mercato di tanti nuovi modelli. L’obiettivo è quello di riportare una casa storica allo splendore dei vecchi tempi.

Nel 2024 toccherà alla nuova Ypsilon, che si presenterà con un modello del tutto rinnovato, sia nelle forme che nella meccanica, accogliendo anche l’elettrico. Il 2026 sarà poi l’anno dell’ammiraglia, ovvero della Gamma, che avrà delle dimensioni molto più importanti e sulla quale si punta moltissimo.

In seguito, ci sarà il 2028, ovvero il momento della più attesa, la Lancia Delta che è pronta per tornare. Se non ci saranno particolari colpi di scena, la vettura sarà del tutto elettrificata, anche c’è chi sogna una vettura anche con motore a benzina, come ai vecchi tempi.

Nel frattempo, è giusto concentrarsi sulla Ypsilon, che attualmente monta una gamma di motori, ma che presto potrebbe vedere cambiare tutto. Come detto, la vettura del prossimo anno accoglierà il powertrain elettrificato, nell’ambito del passaggio alle emissioni zero su cui la holding multinazionale olandese ha puntato tutto.

Lancia, ecco i motori della Ypsilon che sta per cambiare

La Lancia Ypsilon che è attualmente in vendita monta il 1.0 a tre cilindri alimentato a benzina, con un sistema ibrido leggero ed unità bi-fuel da 69 cavalli. Anche se non si direbbe visto che viene prodotto solo questo modello, il marchio italiano ottiene ancora ottimi riscontri dalle vendite della Ypsilon, che è un’auto comoda e pratica per la città.

Le sue forme verranno nettamente riviste nel 2024 con il nuovo modello, con la variante ibrida che sarà equipaggiata da un sistema a 48 Volt, che potrebbe essere abbinato a due motori. Il 1.5 Hybrid da 130 cavalli che montano già la Fiat Tipo e la Jeep Renegade o l’1.2 PureTech da 136 cavalli, che già troviamo sulla Peugeot 3008 da poco svelata.

Per il momento si sa poco sulla Lancia Ypsilon elettrica, che sarà la prima in assoluto ad emissioni zero di questo costruttore. Ormai manca davvero pochissimo al lancio di questo gioiello, sul quale si punta moltissimo per il futuro del costruttore. Presto avremo nuovi dettagli tecnici.