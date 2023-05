Vuoi una Lancia Ypsilon ibrida a soli 2mila euro? C’è un’offerta assurda

La Lancia Ypsilon è sempre una delle auto preferite dagli italiani, ed ora c’è un’occasione clamorosa per chi la vuole acquistare.

Il marchio Lancia è nel bel mezzo di un piano di rilancio, che dovrà riportare questo costruttore ad occupare un posto di valore nel mondo delle quattro ruote. Al giorno d’oggi, la produzione è ferma solamente alla Ypsilon, che continua, nonostante tutto, ad essere una delle citycar preferite dagli italiani.

La Lancia è una casa che ha fatto la storia grazie ai tanti successi nel mondo delle corse, ed ora che è membra del gruppo Stellantis, il suo futuro parla del tutto elettrico. Per la Ypsilon ibrida, in questi giorni, è emersa una promozione molto interessante, che sicuramente farà al caso di molti di voi.

Lancia, ecco come avere la Ypsilon ibrida a poco prezzo

La Lancia è un marchio che fa parte ormai da anni del gruppo Stellantis, esattamente come FIAT ed Alfa Romeo. In questi ultimi giorni, vi abbiamo parlato di alcune offerte che hanno visto protagoniste la 500 e la Panda, in modo da incentivare la clientela all’acquisto mediante diversi sconti che fanno al caso vostro.

Quest’oggi, la protagonista dell’offerta sarà la Ypsilon Hybrid, e secondo quanto riportato sul sito web ufficiale della casa italiana, l’occasione è davvero allettante. La promozione, come per quelle della FIAT già menzionate, è valida fino al 31 di maggio, per cui ci sono ancora diversi giorni per pensarci e poi prendere una decisione, ma vi assicuriamo che non ve ne pentirete.

L’anticipo da versare è pari a 2.173 euro, per poi pagare con un finanziamento da 35 rate mensili da 189 euro al mese più la maxi-rata finale da 7.861 euro. La vettura in questione è quella con motore 1.0 FireFly da 70 cavalli, con sistema Start&Stop, ed allegato sistema ibrido, utile per diminuire consumi ed emissioni tossiche.

Il prezzo di listino è di 17.000 euro, mentre il prezzo promo è di 15.250 euro. Se si opta per il finanziamento di Stellantis Financial Services, c’è l’anticipo fissato a 2.173 euro ed un importo totale del credito pari a 11.566 euro, e dovuto di 14.504,28 euro. Il TAN è fissato al 7,99 euro, il TAEG al 10,52%.

Come detto in precedenza, il pagamento della maxi-rata finale è di 7.861 euro, ma come per tutte le promozioni di questo periodo storico di grande crisi per il mondo dell’automotive, anche la Lancia vi dà la possibilità di evitarne il pagamento, consentendovi di risparmiare una bella somma.

Al termine del periodo del finanziamento, infatti, avrete la possibilità di restituire la Ypsilon Hybrid, ma in quel caso, dovrete fare molta attenzione a quello che è il chilometraggio. Infatti, il limite è fissato a 30 mila km per il periodo rateizzato, e non dovrete andare oltre questa soglia in caso di riconsegna del veicolo.

Se eccederete, infatti, ci sarà un costo aggiuntivo pari ad un centesimo al chilometro, che può sembrare poco, ma che in realtà si trasforma spesso in cifre importanti. A questo punto, non vi resta altro da fare che prendervi qualche giorno di tempo per rifletterci sopra, ma è chiaro che di occasioni del genere se ne trovano poche in giro.