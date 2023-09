Follia a bordo di una Maserati: vola ad oltre 300 km/h in autostrada (VIDEO)

La Maserati offre auto di grandi prestazioni, ma spesso c’è chi le usa nel modo peggiore. Ecco cosa si è rischiato.

Il marchio Maserati ha sempre prodotto delle auto lussuose e molto performanti, che hanno fatto e fanno ancora oggi la gioia dei clienti. Questo costruttore ha fatto anche la storia del motorsport, con alcuni gioielli davvero indimenticabili. Il primo che ci viene in mente è la MC12, che vinse diversi titoli del FIA GT nella seconda metà degli anni Duemila, con il team Vitaphone Racing e piloti come Michael Bartels ed i nostri italianissimi Thomas Biagi ed Andrea Bertolini.

Dopo la chiusura di quel programma arrivata a fine 2010 e le ultime esperienze in pista con la Quattroporte nel campionato Superstars, la casa del Tridente aveva abbandonato le corse, tornando però attiva quest’anno con il progetto Formula E. Come ben sappiamo, il marchio modenese è molto attivo sul fronte delle emissioni zero, essendo parte del gruppo Stellantis.

La Maserati ha subito colto una strepitosa vittoria in quel di Jakarta, in Indonesia, con Maximilian Gunther al volante. Si è trattato di un momento storico, anche se la categoria full electric non è di certo tra le più amate del grande pubblico. Quando si è in possesso di un mezzo come quelli della casa del Tridente, si ha la possibilità di toccare velocità folli, ma non si può rischiare la vita in luoghi non adatti. Ecco cosa è accaduto.

Maserati, immagini folli per questa splendida MC20

Oggi vi parleremo di una vicenda davvero spiacevole, che ha visto coinvolta la meravigliosa Maserati MC20, bolide da 325 km/h di velocità massima. Il motore che monta è un devastante V6 biturbo da ben 630 cavalli di potenza massima, con 730 Nm di coppia a fare la differenza in varie condizioni.

I 100 km/h vengono raggiunti in appena 2,8 secondi partendo da fermi, mentre ce ne vogliono 8,8 per toccare i 200. Dunque, parliamo di un vero e proprio caccia ad ali rovesciate, che però va guidato con cura e senza strafare, ma ciò non accade sempre, causando seri pericoli.

Nel video che abbiamo qui postato, caricato sul canale YouTube “AutoTopNL“, vediamo delle immagini spaventose, che mostrano una Maserati MC20 che sfreccia su un’autostrada tedesca a velocità folle. Pensate che il tachimetro digitale, come potete vedere dal video stesso, arriva a segnare ben 313 km/h.

Tuttavia, il GPS ha rilevato una velocità effettiva di 304 km/h, un dato comunque pazzesco considerando che si tratta di una strada pubblica. Le autostrade tedesche, nella gran parte dei casi, non hanno i limiti di velocità, ed il protagonista di questa bravata l’ha dunque passata liscia, mentre in Italia non sarebbe finita di certo bene.

Per il momento, infatti, non si hanno notizie di eventuali indagini, anche se questo video ha fatto discutere e non poco. Andare a quella velocità è da incoscienti, e per fortuna, nessuno si è fatto male a seguito di questo evento. La MC20 è un’auto strepitosa e, se ne siete in possesso, è molto meglio divertirsi in circuito.