Questa vendutissima FIAT è stata fatta a pezzi dai clienti: non è affidabile?

Il marchio FIAT ha presentato vari modelli molto ambiti in questi anni, ma uno di loro non ha convinto. Ecco il motivo.

In casa FIAT non c’è un attimo di tregua, e dopo aver presentato due modelli del tutto nuovi e distinti tra loro come la 600e la nuova Topolino, occorre pensare allo sviluppo della Panda in versione 2024. I veli verranno tolti l’11 di luglio del prossimo anno, ma potremmo vedere le sue prime immagini molto prima.

Infatti, è lecito pensare che presto avremo le prime foto di questo SUV di Segmento B in base ai primi test su strada, ma oggi vi parleremo di un modello che fa parte di questa stessa fetta di mercato di casa FIAT, che è stato un vero e proprio disastro. Ecco di che auto si tratta.

FIAT, ecco perché la 500X è stata molto criticata

Una delle FIAT più vendute dell’ultimo decennio è la 500X, che già dal nome, ricorda un altro modello molto noto. Si tratta della versione crossover della 500 presentata alla fine degli anni ’10, di cui infatti ricorda molto le forme, ma da cui si distanzia per tanti concetti. Parliamo, infatti, di un SUV di Segmento B, parte del mercato sulla quale la casa di Torino sta investendo tantissimo, presentando molte vetture come la 600e la nuova Panda che arriverà il prossimo anno.

La 500X, come detto, è stata un successo commerciale, ed infatti non verrà rimossa dalla gamma nonostante l’arrivo di due modelli ben più moderni ed anche elettrificati. Nonostante i buoni risultati ottenuti, è anche un’auto molto criticata, giudicata tra le meno affidabili del mondo. In base alle recensioni di chi l’ha avuta, sul sito web “Carbuyer.uk” è apparso un articolo molto duro, che sottolinea tutti i difetti di questa vettura.

Il punteggio ottenuto in termini di affidabilità non è così terribile, visto che si attesta su 3 su 5, ma c’è una serie di lacune non indifferenti intorno a tale progetto. Molti si sono lamentati e non poco della scarsa potenza offerta dal motore, rendendo questo veicolo, già ricco di peso, poco agile e che fatica ad effettuare sorpassi, soprattutto in salita.

Inoltre, viene detto che l’abitacolo è molto scarso in termini di luminosità, con un elevato consumo di carburante se viene effettuato il rapporto tra il tipo di veicolo e le sue dimensioni. La fascia di prezzo in cui è stato inserito non è quella corretta secondo l’articolo, ma non mancano altre carenze, segnalate, in questo caso, da chi ha acquistato la FIAT 500X in Italia. C’è da dire che non ci aspettavamo di leggere critiche così tanto feroci, proprio perché un modello di questo tipo risulta sempre tra i più venduti del suo segmento.

Un problema molto frequente riguarda il Cruise Control, giudicato poco funzionante, ma pare che anche i fari fendinebbia porterebbero alla creazione di una condensa che dà molto fastidio. Molto male è vista anche negli Stati Uniti d’America, il paese in cui ha ricevuto il maggior numero di critiche assieme al Regno Unito.