Nuovo SUV ibrido griffato FIAT? Le prime immagini già fanno sognare

In casa FIAT si lavora a tanti nuovi modelli, ed uno di essi può arrivare già il prossimo anno. Ecco la nuova Pulse.

Sono mesi intensi quelli che si vivono in casa FIAT, dove non c’è tempo di presentare un nuovo modello che già si deve pensare a quelli successivi. Da poco più di un mese sono state svelate la 600e e la Topolino, e poco dopo è stato ufficializzato il giorno di lancio della nuova Panda.

Essa arriverà l’11 di luglio del prossimo anno, mentre il 2025 sarà quello della nuova Multipla. Nel frattempo, la FIAT ha annunciato il restyling di un altro modello, che dalle nostre parti è poco conosciuto, ma che dall’altra parte del mondo ha ottenuto un grandissimo successo.

FIAT, ecco come può essere la nuova Pulse

Nel 2021, la FIAT ha presentato una nuova vettura, disponibile solamente per il mercato americano. Stiamo parlando della Pulse, un SUV che deve il suo nome ad una votazione online, a cui ha potuto partecipare chiunque. La vettura si basa su un pianale di concezione del tutto nuova, la piattaforma MLA, ma riprende alcuni elementi della Argo.

Per quanto riguarda i motori, abbiamo due specifiche che fanno parte della famiglia FireFly. Uno da 1,3 litri quattro cilindri aspirato a benzina, con una potenza massima di 107 cavalli, pari a circa 79 kW. In alternativa, è disponibile un tre cilindri turbocompresso 1,0 litri da ben 130 cavalli o 96 kW. Entrambe le specifiche, spinte anche da etanolo, sono disponibili solamente con la trazione anteriore.

Va sottolineato come la FIAT abbia deciso di non presentare né una versione elettrica né tantomeno ibrida per questo modello, ma le cose potrebbero cambiare in un futuro non troppo distante. Secondo le indiscrezioni, la Pulse si potrebbe rinnovare nel 2024, portando anche una versione ibrida.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, vediamo le immagini di un render che ne anticipa le forme, e nel titolo è sottolineata la presenza di un sistema ibrido. C’è da dire che la Pulse, nel Sud dell’America, ha ottenuto un successo di vendite mostruoso, e che si sta pensando di farla sbarcare anche in Italia.

Il gruppo Stellantis ha infatti parlato di una costante elettrificazione di questo modello, che ne guadagnerà in termini di coppia, salendo da 200 a 249 Nm. Inoltre, anche l’accelerazione da 0 a 100 km/h sarà più rapida, anche se per ora non si sa in quanti secondi sarà coperta.

La vettura sarà ancor più spaziosa, con il vano di carico che avrà una capienza di 370 litri, garantendo grandi spazi sia per il trasporto di bagagli che di altri oggetti. La lunghezza sarà di 4,10 metri, confermando che si tratta di un SUV compatto, con una larghezza di 1,78 metri ed un’altezza di 1,58 metri. Il passo è di 2,53 metri.

Detto questo, non ci resta altro da fare che attendere novità su questo modello, che si presenta come uno dei più interessanti sulla piazza. L’auto verrà lanciata nello stesso anno in cui arriverà la nuova Panda, ma siamo sicuri che l’attenzione sarà massima anche su questa grande novità.