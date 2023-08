Fiat, ritorna la mitica Croma? C’è un modello che fa impazzire il web

La Fiat Croma è un’icona italiana, ed ora c’è chi ne sogna il ritorno in scena. Ecco come può essere il nuovo modello.

In casa Fiat sono state prodotte tante auto che hanno segnato la storia del nostro paese, ed in tempi recenti, ci vengono in mente la Panda, la Punto, la Tipo e tante altre. Tornando leggermente indietro nel tempo, troviamo l’ammiraglia per eccellenza, che di certo non è stata dimenticata dagli italiani.

Stiamo parlando della Fiat Croma, che ha dominato la scena a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, e che ora qualcuno sogna di veder tornare in scena. Nel video che abbiamo postato in basso, potrete ammirare un modello davvero strepitoso, che in pochi avrebbero pensato di poter vedere.

Fiat, ecco come è stata immaginata la Croma

Un video caricato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico ha messo in mostra le foto di un’ipotetica Fiat Croma adattata ai tempi moderni, con un nome leggermente modificato in Croma GT. Come sapete, l’acronimo GT sta per Gran Turismo, e di solito viene adottato da vetture ad alte prestazioni, ben diverse da quelle che la casa di Torino ha sempre prodotto.

D’Amico ci regala sempre dei render di alta qualità, ma c’è da dire che stavolta si è davvero superato. Nella sua descrizione, l’autore ha subito sottolineato che la Croma sarebbe la nuova ammiraglia del marchio, con caratteristiche sportive ed allestimento molto accattivante. L’obiettivo è quello di soddisfare anche i palati più fini, con un design aggressivo e che però non la porta a perdere in termini di eleganza, ovvero forse la caratteristica più importante che un’ammiraglia deve possedere.

Per ciò che riguarda l’abitacolo, D’Amico lo descrive come ricco di optional e dotato di un sistema di infotainment spettacolare e di ultima generazione. Per ciò che riguarda il motore, l’autore si conferma un amante dei motori a benzina, ed ha pensato di equipaggiarla con un turbo 2.2 AT8 che sprigiona la potenza massima di 350 cavalli, con cambio automatico ed anche la trazione integrale, una vera e propria GT di lusso.

La Fiat non ha mai prodotto una vettura di questo tipo, e sarebbe il sogno di tutti i fan vederne una. Per ciò che riguarda gli optional, si possono selezionare i cerchi in lega da 21″, con la carrozzeria ricca di colorazioni attuali che lasciano una vasta possibilità di scelta ai clienti.

Previste anche delle sfumature metallizzate, ma dopo tante belle parole, è il momento di dare uno sguardo a questo video, perché siamo sicuri che non vi lascerà indifferenti. Le immagini parlano da sole, ma c’è comunque bisogno di specificare un qualcosa che, di certo, non farà felici gli amanti della Croma.

Infatti, il modello proposto è solo un render, e la casa di Torino non ha intenzione di riproporre questa ammiraglia. Il marchio di proprietà del gruppo Stellantis sta puntando tutto su SUV elettrici ed ibridi di Segmento B, ed una vettura di questo tipo non è affatto nei piani, a meno di clamorosi ribaltoni.