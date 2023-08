9mila euro di sconto per questa Tesla: la pazza promo che tutti vogliono

Oggi vi parleremo di una Tesla che è davvero a prezzi da record, e tutto è cambiato rispetto a poco fa. Che occasione.

Il marchio Tesla è in una fase molto positiva, ed ha dato prova di grande capacità di leggere le varie situazioni di mercato. La compagnia di Elon Musk ha preso una decisione forte qualche tempo fa, optando per un abbassamento dei prezzi, in netta contrapposizione con ciò che hanno fatto i concorrenti.

A causa della crisi dei microchip e dall’alzamento dei costi di produzione, i prodotti hanno iniziato a toccare delle vette molto elevate in termini di spesa per i clienti, e così si è creata una situazione di grave crisi. La casa americana ha invece fatto scendere di parecchie migliaia di euro i propri prezzi, e la tattica ha pagato.

La Tesla ha una fortissima richiesta in Europa, motivo per il quale si sta pensando di aprire un nuovo centro produttivo oltre a quello di Berlino. In questo periodo sono allo studio tanti nuovi modelli elettrificati, tra cui il rivoluzionario Cybertruck, ovvero un pick-up ad emissioni zero senza precedenti.

Le auto elettriche, soprattutto dalle nostre parti, non entusiasmano, ma il marchio californiano continua a vendere alla grande, ed ora c’è una notizia che sicuramente farà felici i clienti. Due modelli specifici, infatti, hanno conosciuto una nuova riduzione dei prezzi in questi giorni.

Tesla, la Model S e la Model X super scontate

Il marchio Tesla ha deciso di reintrodurre, per la Model S e la Model X, la versione Standard Range, che ha un’autonomia leggermente inferiore ai modelli base. Si tratta dei due modelli top di gamma, ovvero la supercar ad emissioni zero ed il SUV di punta, che sono anche le più costose, ma che comunque vendono bene.

Queste due specifiche non erano più nei listini dal 2021, dal momento che, con l’introduzione dei restyling, si era puntato sulle versioni Long Range e Plaid. Ora però, la compagnia di Elon Musk ha deciso di tornare sui propri passi, ed al momento, questa modifica è aperta solamente agli Stati Uniti d’America. Tuttavia, presto potremmo vedere queste vetture in azione anche in Europa ed in Italia, cosa che porterebbe ad un importante diminuzione del prezzo. I clienti, in un periodo di questo tipo, non attendono altro.

La Model S Standard Range, negli USA, ha un prezzo di 78.490 dollari, pari a circa 71.000 euro, ma sarà scontata di una cifra pari a quasi 9.000 euro. Lo stesso discorso è valido per il SUV Model X, che avrà un prezzo decisamente inferiore. Come detto, il piccolo passo indietro è legato al discorso autonomia, che sarà più contenuta.

La Tesla ha comunque pensato ad un vero e proprio affare, con la Model S Standard Range che percorrerà 515 km, mentre la Long Range arriva a 650. La Model X Standard Range si fermerà a 433 km di autonomia massima, mentre la Long Range si attesta sui 560 km. La differenza non è poi così elevata, ed il gioco vale la candela.