Alfa Romeo, svelato già il nome della supercar: sono tutti di sasso

L’Alfa Romeo sta per svelare la sua nuova supercar, ed il nome è una clamorosa sorpresa per tutti. Ecco quale sarà.

In casa Alfa Romeo è tutto pronto per l’evento più importante dell’anno, ovvero il lancio della nuova supercar. Il tutto si terrà tra una decina di giorni, dal momento che l’unveiling ufficiale è previsto per il 30 di agosto, presso il Museo Storico di Arese, alla presenza di ospiti e giornalisti.

La nuova supercar di casa Alfa Romeo verrà svelata alla vigilia del Gran Premio d’Italia di F1, e non è casuale che sia stata scelta questa data, attirando le attenzioni di stampa ed addetti ai lavori. A questo punto, andiamo a scoprire come si chiamerà il modello, che è pronto a far battere i cuori di molti fan.

Alfa Romeo, ecco come si chiamerà la nuova supercar

Il marchio Alfa Romeo ha deciso il nome della sua supercar, almeno secondo quanto riportato da “AlVolante.it“. La famosa testata ha fatto sapere che la casa di Arese ha depositato il nome “Milano” all’ufficio brevetti europei, ed a questo punto, manca solamente l’ufficialità sulla denominazione ufficiale.

Dunque, sono state smentite le voci di questi mesi, secondo cui il nome della supercar sarebbe stato uno tra 33 Stradale e 6C. Il primo era il grande favorito, e sin dall’inizio si era parlato di un omaggio allo storico modello del passato, mentre la denominazione 6C si era poi fatta largo circa un mese fa. In seguito, pareva quasi ufficiale il nome 33 Stradale, ma ora è nuovamente cambiato tutto.

L’Alfa Romeo ha così puntato su un omaggio alla città di Milano, vicino alla quale si trova la sede di Arese, dove verrà svelato il nuovo gioiello, sul quale abbiamo poche informazioni. Ciò che sappiamo è che verrà prodotta in serie limitata, e che le unità previste sono già state tutte vendute.

Tutto ciò è davvero incredibile, dal momento che non solo non se ne conoscono ancora le forme, ma le prime consegne avverranno nel 2026. Per il resto, si sa che la vettura sarà la diretta erede della 8C, e che verrà prodotta con motore a combustione, anche se potrebbe arrivare anche una variante elettrica tra qualche anno.

Non si sa nemmeno se prenderà in prestito il motore ed il telaio della Maserati MC20, dal momento che sia la casa del Tridente che il marchio del Biscione fanno parte del gruppo Stellantis, e possono condividere vari aspetti.

Tuttavia, c’è anche un’altra opzione, ovvero quella di utilizzare il V6 biturbo da 2,9 litri che viene montato sulla Stelvio e sulla Giulia Quadrifoglio, in grado di garantire potenze molto elevate. Jean-Philipp Imparato, il CEO della casa italiana, ha detto che sarà un’auto fatta sia per la pista che per la strada.

Per quello che riguarda le forme, dovrebbe ricordare, in termini di linee, la mitica 33 Stradale, con il famoso design Coda Tronca. Non ci resta altro da fare se non attendere qualche altro giorno, e poi, finalmente, scopriremo cosa ha preparato per noi la casa di Arese.