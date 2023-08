Lamborghini Revuelto: per questi pazzi non era abbastanza potente, ora ha 1000 CV

Oggi vi parliamo di una versione ancor più estrema della Lamborghini Revuelto, che ora ha una potenza fuori dal comune.

Il marchio Lamborghini sta presentando una nuova gamma del tutto basata sulla tecnologia del Plug-In Hybrid, con la Revuelto lanciata pochi mesi fa che è stata la prima ibrida nella storia del marchio. Il prossimo anno arriverà il SUV Urus, mentre nel 2025 è attesa l’erede della Huracan, per poi iniziare a parlare di auto full electric tra pochi anni.

La Lamborghini è famosa per la costruzione di auto che hanno delle performance eccezionali, ma c’è sempre chi vuole ottenere ancora di più da questi modelli, e punta ad elaborarli con grande impegno. A questo punto, andiamo a vedere il lavoro svolto da questa casa, che ha fatto un qualcosa di pazzesco.

Lamborghini, ecco la Revuelto by DMC

Le supercar offrono delle prestazioni da record, ma per qualcuno non è mai abbastanza, e si punta sempre a fare di meglio. La DMC ha elaborato la Lamborghini Revuelto, il caccia Plug-In Hybrid lanciato poco fa dal marchio italiano, cambiando in meglio le sue performance con un body kit estremo in fibra di carbonio.

A dire la verità, i kit sono due, uno chiamato Molto Veloce e l’altro con un nome che non ha bisogno di presentazioni, ovvero Schumacher. I due si basano sul massiccio utilizzo della fibra di carbonio, ma si differenziano, tra di loro, per l’uso della fibra di carbonio. Quello dedicato al nome del Kaiser di Kerpen ha un’ala posteriore più grande, con una configurazione a doppio montante ed a collo di cigno.

Per questo kit verranno prodotte solamente 88 unità dalla DMC, come è intuibile leggendo la scritta sull’ala posteriore. Per ciò che riguarda la Molto Veloce, invece, troviamo un’ala posteriore di dimensioni minori, ma che comunque è un simbolo di aggressività. Tutte e due le vetture hanno uno splitter anteriore del tutto nuovo, che ci fa venire in mente le forme della Aventador SVJ, uno dei modelli più estremi di sempre di casa Lamborghini, che è ancora molto ricercata da chi ama il mondo delle supercar.

Per ciò che riguarda le portiere, sono stati inseriti nuovi elementi in carbonio che aiutano a far scendere il peso, con prese d’aria maggiori. Per quello che riguarda la zona del motore, anche in tal caso troviamo dei pesanti aggiornamenti, a conferma del fatto che non si è trattato solamente di un kit estetico ed aerodinamico.

Nel modello base della Revuelto abbiamo un motore termico e tre elettrici, che nel complesso sviluppano la potenza massima di 1.015 cavalli, un dato già spaventoso. Nell’evoluzione prevista da DMC, invece, la potenza massima sale a 1.080 cavalli, con un nuovo sistema di scarico in titanio che fa la differenza in tal senso.

Questa differenza si sentirà soprattutto nelle modalità di guida sportive, che chi si trova al volante può selezionare dal cruscotto. Il prezzo del kit Schumacher è di 79.000 euro, mentre quella Molto Veloce è più economica, anche se ci vogliono sempre 45.000 euro per riuscire ad averla.