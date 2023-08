Bagnaia apre con un messaggio commovente, poi fa tremare gli avversari con una notizia

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP d’Austria, dove vuole allungare in classifica. Ecco le sue parole.

La MotoGP torna in azione in questo settimana, con il decimo atto della stagione 2023 che si corre in Austria. La grande favorita è ovviamente la Ducati, con Pecco Bagnaia che ha tutte le carte in regola per confermare la vittoria dello scorso anno. Il campione del mondo, dopo aver dominato la corsa, dovette sudarsi il successo nel finale, vista la grande rimonta della Yamaha di Fabio Quartararo.

Per il reso, la casa di Borgo Panigale ha sempre dominato la scena, con tanti piloti diversi che sono stati in grado di vincere, come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo ed anche Jorge Martin con la Pramac due anni fa, nel GP della Stiria. Questo fa capire quanto sia superiore la Ducati su una pista di questo tipo, dove accelerazione e top speed fanno la differenza. Tuttavia, ci sono due rivali che vorranno dare tutto per giocarsela.

La KTM gioca in casa, con Brad Binder che qui vinse nel 2021 grazie ad una perfetta strategia sul bagnato. Attenzione anche all’Aprilia, vincente con Aleix Espargarò in quel di Silverstone, ed in grossa crescita a partire da Assen. Senza dubbio, si tratterà di un week-end interessante, e Bagnaia dovrà sudarsela.

Bagnaia, ecco il suo commento in conferenza stampa

Nella conferenza stampa del Gran Premio d’Austria non poteva mancare il campione del mondo Pecco Bagnaia, il quale ha un vantaggio di ben 41 punti su Jorge Martin nel campionato. Al Red Bull Ring si punta all’allungo decisivo, e vista la Ducati che ha in mano e lo stato di forma in cui si trova, ci sono tutte le carte in regola per farcela.

Pecco ha iniziato il suo intervento ricordando il povero Haruki Nogucbi, scomparso in un terribile incidente a Mandalika: “Se sono il favorito in questo week-end? Prima di tutto, mando le mie condoglianze ad Haruki Noguchi ed alla sua famiglia. Questa è una pista che ci piace molto, siamo sempre andati forte, ma quest’anno non sarà facile. La KTM ha fatto grandi passi in avanti in accelerazione ed in frenata, mentre l’Aprilia è migliorata moltissimo ed hanno vinto l’ultima gara“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “Se mi aspetto di poter vincere? Conosciamo bene il nostro potenziale, sia in frenata che in accelerazione, ma anche in rettilineo. Sarà importante portare a casa più punti possibile, crediamo di avere un vantaggio su questa pista, anche se forse sarà minore rispetto al passato. Vogliamo lottare per la vittoria, ma fare tanti punti sarà molto importante“.

Pecco ha poi risposto alla domanda relativa alla pressione delle gomme: “Se sarà più difficile gestirla visto che sarà più caldo rispetto a Silverstone? Credo che lì tutti si siano tenuti un minimo di margine, e già lì era stata complicata. Qui non sarà per niente facile, ma c’è tutta la stagione per adattarci a queste regole, possiamo migliorare, anche se non dobbiamo superare i limiti“.