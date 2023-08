Marquez e l’ombra del ritiro: Marc fa una rivelazione agghiacciante

Marc Marquez è in crisi, e nelle ultime settimane si è parlato anche di ritiro. Il campione spagnolo ora parla del futuro.

La stagione di Marc Marquez è un vero e proprio incubo, ed ha preso parte a sole quattro gara domenicali, senza mai riuscire a portarne a termine neanche una. La Honda è penultima nel mondiale costruttori, con appena 89 punti portati a casa in nove gare, 5 in più della Yamaha che è il fanalino di coda, con la Ducati che comanda a quota 317.

La differenza tecnica è imbarazzante, e sul futuro ci sono dubbi molto importanti. Il nativo di Cervera, stando alle recenti dichiarazioni, ha intenzione di continuare con la casa dell’Ala Dorata, nella speranza che le cose possano migliorare, ed è arrivata anche una frecciatina nei confronti di Alex Rins.

L’ex Suzuki, infatti, ha deciso di partire in direzione Yamaha, venendo meno, secondo Marc, a quanto disse qualche tempo fa, quando parlò del fatto che anche la RC213V era una moto con cui si poteva pensare di vincere.

Rins ha effettivamente portato a casa un successo, con un vero e proprio capolavoro ad Austin, ma per il resto non sono arrivate altre gioie, e si è verificato anche un brutto infortunio con la caduta che lo ha colpito al Mugello.

Alex si è rotto tibia e perone della gamba destra, e ciò fa ben capire la poca sicurezza di questa Honda, che scaraventa i piloti a terra. Marquez ne sa qualcosa, ma la sua voglia di lottare non si è ancora esaurita, e la speranza è quella di uscirne, un giorno, più forte.

Marquez, ecco le sue parole sul suo futuro

La crisi della Honda appare senza fine, ma ora c’è da pensare al futuro, e Koji Watanabe, il presidente della HRC, ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla prossima stagione. Infatti, il nipponico ha detto che la casa dell’Ala Dorata continuerà in MotoGP, e l’obiettivo è quello di farlo con Marc Marquez.

Il nativo di Cervera sa che tornare al top sarà molto complesso, anche perché la concorrenza non sta certo ferma ad aspettare. Il gap dalla Ducati, rispetto allo scorso anno, non pare essersi ridotto, e sembra essere ancor più ampio, come confermano i risultati delle gare ed anche la classifica.

Marquez non si trova a suo agio sulla moto, e sa che andare oltre i limiti significherebbe finire per le terre. L’otto volte campione del mondo ha infatti deciso di cambiare approccio, ma ha tutte le intenzioni di non ritirarsi. In un’intervista concessa alla “BBC“, ha parlato chiaro in tal senso.

Ecco le sue parole: “Ora mi sento in grado di lottare in grado per le vittorie, ma per qualche motivo, non posso farlo. Professionalmente, è il momento peggiore della mia carriera, ma dal punto di vista personale è il migliore. Alcune persone che sono vicino a me dicono che sia ora di smettere, ma la maggior parte dice di andare avanti ed è quello che sto facendo“.