La decisione di Valentino Rossi su Yamaha: “Ci servono moto competitive”

Valentino Rossi guarda al futuro, ed ora ha parlato di ciò che può accadere con la Yamaha. Le sue parole sono molto chiare.

La stagione targata 2023 di Valentino Rossi è molto positiva, e ciò è valido per entrambi i fronti in cui è impegnato. Come pilota, ha ottenuto le prime due vittorie sulle quattro ruote, essendosi imposto alla Road to Le Mans a giugno ed in Gara 2 del Fanatec GT World Challenge a Misano, facendo vedere di essere nettamente migliorato.

Rispetto all’Audi R8 LMS che usava lo scorso anno, il “Dottore” si è adattato alla grande alla BMW M4 GT3, sempre gestita dal team WRT, che al giorno d’oggi è forse l’auto migliore della categoria, visti i risultati che sta ottenendo in giro per il mondo. Le cose vanno molto bene anche per ciò che riguarda la MotoGP, dove gestite il Mooney VR46 Racing Team, squadra al suo secondo anno di attività, ma che ottiene dei risultati da record.

Marco Bezzecchi ha trionfato a Termas de Rio Hondo ed a Le Mans, per poi imporsi anche nella Sprint Race di Assen, mentre Luca Marini ha ottenuto il primo podio in top class chiudendo secondo ad Austin. Valentino Rossi si può ritenere molto soddisfatto, anche se per il futuro ci sono molti tasselli da sistemare.

Prima di tutto, c’è da capire come comportarsi con il “Bez”, che vorrebbe il supporto ufficiale della Ducati. La casa di Borgo Panigale però, ha già detto che darà la moto factory solo alla Pramac anche nel 2024, e ciò potrebbe complicare le trattative per il rinnovo con il rider romagnolo.

Valentino Rossi, ecco cosa ha detto sulla Yamaha

Valentino Rossi ha anche un’altra questione da sistemare, ovvero quella che riguarda la moto da utilizzare in futuro, e la scelta è tra Ducati e Yamaha. La casa di Borgo Panigale, come ben sappiamo, sta dominando la scena, mentre quella di Iwata è ultima nel mondiale costruttori, con 84 punti contro i 317 della Rossa.

La differenza è davvero enorme, ed il Mooney VR46 Racing Team ha un altro anno di contratto con Ducati. L’accordo è valido anche nel 2024, ma poi le cose potrebbero cambiare. Lin Jarvis, grande boss della Yamaha, vuole la partnership con il team del “Dottore”, che per il momento non cede.

In un’intervista rilasciata a “MAG“, Valentino Rossi ha infatti detto che la Ducati è l’unica moto che consente di ottenere risultati di rilievo, con la M1 che invece non è abbastanza competitiva. Il pilota di Tavullia, in questo modo, ha già fatto capire la sua scelta futura.

Ecco le sue parole: “Riusciamo ad ottenere dei buoni risultati perché abbiamo due buoni piloti, e le moto della Ducati sono molto competitive. Al momento, non stiamo valutando di cambiare la moto, perché i risultati ci sono. Noi siamo in MotoGP per salire sul podio ed ottenere dei bei piazzamenti, e ciò è possibile con la velocità della Ducati. Ci servono delle moto competitive ed al momento, purtroppo. la M1 non lo è“.