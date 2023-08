Quanto costa mantenere una Ferrari in un anno? Cifre simili alla Fiat Panda

La Ferrari è l’auto di lusso per eccellenza, ed oggi vi parleremo del prezzo della sua manutenzione. Ecco a quanto ammonta.

L’acquisto di una Ferrari è il sogno di tutti, ma per la maggior parte del popolo resterà tale, dal momento che i costi di vetture di questo tipo sono altissimi. Al momento, la più economica della gamma è la Roma, che non può essere acquistata spendendo meno di 200.000 euro, una cifra spropositata.

Il fascino delle Ferrari è dato anche dal fatto che sono irraggiungibili e le vediamo come un qualcosa di proveniente da una galassia diversa dalla nostra. Nella giornata di oggi, vi parleremo dei costi di manutenzione di un’auto del Cavallino, e vi garantiamo che costano quanto una vettura utilitaria.

Ferrari, ecco il prezzo per mantenerla

La Ferrari non costa cifre esageramente solamente per ciò che concerne un acquisto, ma anche la sua gestione e la manutenzione ha dei prezzi elevatissimi. Un’interessante analisi, in tal senso, è apparsa sulle colonne di “autoeveryeye.it“, e per giungere al dettaglio dei prezzi, è stato preso in esame il caso della 458 Italia.

Esistono alcune supercar che costano quasi un milione di euro all’anno per essere tenute al meglio, ma la 458 Italia non richiede una spesa di questo tipo. Parliamo del modello uscito nei saloni nel 2009, sostituito poi dalla 488 GTB sei anni più tardi. La prima spesa che è stata considerata in questa analisi è il bollo, che ovviamente è molto più caro rispetto alle auto tradizionali.

Per quello che riguarda la 458 Italia, esso viene a costare circa 6.500 euro all’anno. Molto importante è anche calcolare la spesa che viene richiesta da un altro aspetto fondamentale per circolare senza incorrere in problemi, e per essere coperti in ogni caso, e stiamo facendo riferimento all’assicurazione.

Il prezzo è di circa 4.500 euro, e considerando anche la cifra di cui abbiamo parlato poco fa, siamo già ad un totale di 11.000 euro. Inoltre, occorre anche prendere in esami tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria, come il tagliando, le spese per gli pneamatici e ciò che è necessario per viaggiare a norma di legge.

In questo caso, in base alle varie medie dei casi di chi ha una Ferrari 458 Italia, vanno aggiunti altri 4.000 euro, per un totale di 15.000 euro di manutenzione annui che occorre spendere. Dunque, arriviamo ad una conclusione che in molti non avrebbero mai immaginato, ma che corrisponde alla realtà.

Una “normale” supercar del Cavallino costa ogni anno come una Fiat Panda, dal momento che essa è acquistabile spendendo circa 15.000 euro, e vi assicuriamo che è andata anche bene. Infatti, esistono alcuni tipi di vetture del Cavallino i cui prezzi annui di mantenimento sono ben più elevati.

Poche settimane fa, tanto per farvi un esempio, sono stati tolti i veli alla SF90XX, una belva da 1.030 cavalli di potenza massima, che costa 800.000 euro. Parliamo di un prezzo che è di circa 4 volte superiore a quello della 458 Italia, ed anche in termini di manutenzione le differenze saranno molto elevate.