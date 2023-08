In che ordine vedere i film di Fast and Furious? Tutta la verità

La saga di Fast and Furious ha fatto la storia del cinema, ed oggi vi parleremo dell’ordine giusto in cui rivederli tutti.

Il cinema è ricco di film dedicati al mondo delle auto, ma la saga che forse più di tutti, in questo ambito, ha segnato la passione dei fan è sicuramente Fast And Furious. Per chi non lo sapesse, si tratta della serie dedicata alle corse clandestine, con protagonisti Vin Diesel e Paul Walker.

Come vedremo in seguito, quest’ultimo è mancato durante le riprese del settimo film a causa di un terribile incidente, ma non è questo l’argomento principale. Infatti, oggi vi parleremo di come vedere per bene, nel giusto modo, i film di questa saga. Ecco come dovete seguire Fast And Furious dal primo all’ultimo capitolo.

Fast and Furious, ecco l’ordine corretto dei film

La saga di Fast and Furious ha fatto il proprio debutto nel 2001, ma c’è da dire che l’ordine in cui vederli correttamente da un punto di vista cronologico degli eventi, è differente rispetto a quello di uscita nelle sale. Il primo ed il secondo sono usciti nel 2001 e nel 2003, ed in questo caso, è corretto vederli in ordine, ma già in seguito, iniziano delle importanti differenze.

Infatti, il terzo da vedere in ordine di tempo è quello uscito nel 2009, vale a dire Fast and Furious – Solo parti originali. In seguito, pensate voi, tocca al numero 5, uscito nelle sale nel 2011, per poi passare alla visione del 6 che ha fatto il proprio debutto al cinema nel 2012. In seguito, si torna indietro nel tempo (dal punto di vista dell’uscita al cinema), visto che occorre seguire Tokyo Drift, risalente all’anno 2006. Poi si ritorna nel presente con il 7, uscito nel 2015, per poi lasciare spazio all’ottavo che è datato 2017.

In seguito, lo scorrere degli eventi torna alla normalità, con Hobbs & Shaw che risale al 2019, seguito dal 9 – The Fast Saga, che è del 2021, e dall’ultimo, appena uscito nei cinema, che è il numero 10. Secondo le indiscrezioni, la saga non è affatto terminata e ci saranno ancora dei film, nei quali Vin Diesel e la sua banda ci faranno divertire come al solito.

La saga ha perso un grande protagonista nel novembre del 2013, quando un terribile incidente stradale si portò via Paul Walker. L’attore che interpretava Brian O’Conner, che ad inizio serie era un poliziotto, poi convertitosi alle corse clandestine grazie alla grande amiciza con Dominic Toretto, è apparso sino al settimo film.

L’incidente mortale è avvenuto proprio durante le riprese di questa pellicola, ed infatti, nella seconda parte viene sostituito, per alcune scene, da suo fratello ed anche dalla computer grafica. Tuttavia, la sua figura manca ancora a tutti i fan, ed anche allo stesso Diesel che non lo ha mai dimenticato.

Impossibile superare il trauma della sua morte, e c’è da dire che gli autori gli hanno tributato un addio da ricordare, ovvero il finale del film numero 7, con le strade dei due protagonisti che si separano dopo aver sfrecciato per anni l’uno accanto all’altro. Quest’amicizia è ormai parte della storia del cinema.