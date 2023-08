FIAT, in arrivo un nuovo SUV economico? Le immagini non lasciano dubbi

La FIAT non si ferma, ed ha intenzione di sviluppare un nuovo modello. Ecco come può apparire la nuova vettura.

In casa FIAT non ci si ferma mai, ed il 2023 è un anno di grandi cambiamenti, ma il 2024 lo sarà ancor di più. Poco più di un mese fa sono state svelate al mondo le due nuove creature, vale a dire la 600e e la Topolino, che non sarebbero potute essere più differenti tra di loro.

Il primo è infatti un SUV di Segmento B, mentre la seconda è una minicar che può essere guidata a partire dai 14 anni di età, e che punta tutto sui più giovani. Il marchio di proprietà del gruppo Stellantis, inoltre, sta già puntando al futuro, ed ora sono in arrivo modelli brillanti, come la Panda che vedremo il prossimo luglio.

Anche lei cambierà del tutto, visto che diventerà un B-SUV, dicendo addio all’attuale carrozzeria di baby-monovolume, un cambiamento che ha lasciato molto stupiti tutti gli appassionati.

La FIAT, come ben sappiamo, non punta solamente sul mercato italiano ed europeo, ma spinge anche in direzione del Sud America. A tal proposito, un modello sta per essere aggiornato con tante novità, ed ora vi mostreremo alcune immagini che fanno già sognare i fan. Ecco di che auto si tratta e come la vedremo cambiare.

FIAT, ecco come potrebbe essere la nuova Argo

La FIAT ha presentato, nel 2017, una vettura di tipo utilitaria, ovvero la Argo, un nome che non dirà molto alle masse. Infatti, si tratta di un modello pensato solamente per il mercato sudamericano, sul quale la casa di Torino punta da molti anni, e per il quale sviluppa delle auto fatte ad hoc, che non si trovano sul mercato europeo.

La vettura ha affiancato, nella gamma, la Mobi, la Cronos e la Toro, e come detto sin da subito dai vertici, non è prevista la sua commercializzazione in Europa. I motori sono tutti a benzina, e sfruttano la tecnologia FireFly, e sono due tipi di propulsori aspirati: uno da 1.0 litri 3 cilindri da 77 cavalli, ed un 1,3 litri 4 cilindri da 109 cavalli.

La versione di punta è la HGT, che è spinta da un motore da 1,8 litri eTorq a 4 cilindri in linea, da ben 139 cavalli di potenza massima che è dotato di trasmissione automativa a sei velocità. Nel 2019 il modello ha iniziato a cambiare, con la FIAT che ne ha presentato la versione trekking.

L’assetto è rialzato di circa 40 millimetri ed assume le sembianze più di un SUV che di un’utilitaria, e secondo le ultime indiscrezioni, anche la seconda generazione che è attesa per i prossimi anni sarà un crossover. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, abbiamo una differente interpretazione.

Secondo il render mostrato, infatti, la seconda generazione della Argo si manterrà fedele all’originale, con linee più moderne e differenti, che però non hanno nulla a che fare con un SUV. Le voci, in tal senso, sono abbastanza confuse, ma c’è da dire che il lavoro qui svolto è di alto livello.