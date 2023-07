Fanatec GT Misano, Gara 2: Valentino Rossi vince con la BMW del WRT!

Il Fanatec GT conclude il week-end di Misano con il successo della BMW di Valentino Rossi e Maxime Martin. Trionfo in casa per il “Dottore”.

Dopo una rincorsa durata un anno e mezzo, Valentino Rossi ha vinto la prima gara nella sua carriera nel Fanatec GT World Challenge. Il “Dottore”, grazie ad uno stint fantastico, si è preso il successo in Gara 2 sul tracciato di Misano, in coppia con il belga Maxime Martin che aveva messo a referto il terzo tempo in qualifica, al volante della BMW M4 GT3 #46 del team WRT.

Non poteva esserci posto migliore per centrare il primo successo in carriera nel Fanatec GT, visto che qui a Misano il “Dottore” ha già scritto pagine di storia nel Motomondiale, avendo vinto tre volte in MotoGP. Battuta l’Audi #11 del Comtoyou Racing, affidata a Lucas Legeret e Christopher Haase, che nel finale hanno provato a dar battaglia.

Terzo posto per un’altra BMW del team di Vincent Vosse, la #31 affidata a Thomas Neubauer e Jean-Baptiste Simmenauer, che hanno completato il podio. Come potete immaginare, Misano è del tutto impazzita per questo risultato, e nonostante il caldo soffocante, un gran bel numero di persone era presente sugli spalti della pista romagnola.

Fanatec GT, prima vittoria per Valentino Rossi

Sotto il sole cocente di Misano, si disputa la seconda ed ultima tappa del week-end Sprint del Fanatec GT World Challenge a Misano. La pole position è stata ottenuta dalla BMW M4 GT3 #32 del team WRT, quella in livrea rossa ed affidata a Charles Weerts e Dries Vanthoor, ma c’è da segnalare l’ottima prova anche della #46.

Maxime Martin ha piazzato infatti il terzo tempo, sulla vettura affidata anche a Valentino Rossi. Il belga conduce una buona prima parte di gara, mantenendo la posizione sino all’ingresso della Safety Car, causata da un brutto incidente di un’Audi R8 LMS. Proprio in quella fase, inizia la danza dei pit-stop, e sulla #46 sale proprio il “Dottore”, che prende il comando grazie ad un’ottima gestione delle soste.

Gara difficile, invece, per i vincitori della corsa del sabato, ovvero la Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team con Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy. Il pilota che corre con licenza svizzera cerca di rimontare nello stint conclusivo, ma resta ben lontano dalla zona podio.

Davanti resta il pilota di Tavullia, che sogna la prima vittoria nel Fanatec GT, che sarebbe la seconda nel GT3 dopo quella della Road to Le Mans di poco più di un mese fa. Ad inseguirlo c’è l’Audi #11 del Comtoyou Racing con Lucas Legeret, che però non riesce a chiudere il gap con una BMW che, dopo un week-end difficile, ha trovato un passo incredibile proprio nel momento più importante.

Valentino Rossi vola a vincere e fa impazzire tutta Misano, dove era arrivato anche il suo Fan Club per seguirlo da vicino. Grandissima prestazione da parte sua e di Martin, ed ora si può davvero festeggiare. Dopo questo trionfo, il “Dottore” può pensare seriamente di diventare un protagonista della categoria.