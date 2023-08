Il nuovo SUV griffato Maserati è già in città: le prime foto fanno battere il cuore

Appaiono alcuni scatti di una Maserati pronta al lancio, e che già fa emozionare i fan. Ecco come cambia rispetto al passato.

Nel 2022, la Maserati ha lanciato un nuovo tipo di SUV, vale a dire il modello Grecale. Il nome, così come per gli altri gioielli della casa del Tridente, deriva da un vento, che spira da nord-est nel Mediteranneo. La vettura fu annunciata nel settembre del 2020, nei giorni della presentazione della supercar MC20, ma non ha avuto una vita facile. Infatti, sarebbe dovuta essere svelata molto prima, ma la pandemia di Covid-19, come accaduto per l’Alfa Romeo Tonale, ha portato a vari ritardi.

La Grecale è la prima auto della casa modenese a derivare da un’Alfa Romeo, ed è stata costruita nello stabilimento FCA di Cassino. Al lancio, i motori disponibili a benzina erano due, il V6 Nettuno ed un quattro cilindri in linea, ma non manca la versione ibrida che aumentava la potenza.

Nonostante il lancio sia avvenuto solamente un anno fa, la Maserati, secondo le ultime foto che abbiamo potuto visionare, è già a buon punto con la seconda generazione del modello, che è stato pizzicato per le vie di una grande città. Andiamo a scoprire in cosa è cambiato il SUV Grecale in questi mesi.

Maserati, lo splendido SUV Grecale sta già girando

In un post pubblicato su Facebook da parte di Walter Vayr, sono apparse le prime foto spia della nuova Maserati Grecale, il SUV di lusso del marchio del Tridente, la cui prima versione è uscita lo scorso anno. Il colore è il Nero Tempesta, e la vettura è stata pizzicata nei pressi di Torino.



Non è facile capire quali siano le maggiori differenze, visto che la tonalità scura è stata piazzata appositamente per nascondere i potenziali nuovi dettagli. In evidenza però, vengono messe le nuove prese d’aria a forma di fulmine, posizionate sopra al parafango anteriore. Al giorno d’oggi, i marchi puntano a migliorare in tutto e per tutto l’aerodinamica, come se le vetture fossero tutte da corsa.

Per il resto, non sappiamo molto di questo nuovo modello, su cui Maserati sta puntando molto in chiave futura. La febbre da SUV ha invaso il mondo delle quattro ruote, ed anche un costruttore come quello modenese, da sempre impegnato sulle supercar, ha deciso di investire in tale segmento.

Dopo il debutto di qualche anno fa con la Levante, è ora già il momento della seconda generazione della Grecale, ed il fatto che siano già a buon punto i test in pista, ci fa pensare che alla presentazione ed all’immissione sul mercato non possa mancare troppo tempo ancora.

Il modello che è attualmente in commercio parte da un prezzo base di 74.000 euro, e tutti coloro che si sono messi al volante hanno sottolineato la grande facilità di guida e la maneggevolezza che la caratterizza. A questo punto, attendiamo novità ufficiali da parte della casa del Tridente, che vuole dire la sua in questo segmento.