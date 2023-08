La nuova Mercedes elettrica fa paura: lusso sfrenato e forme che arrivano dal futuro

La Mercedes ha lanciato un modello assurdo, che è elettrico e che fa del lusso la sua forza. Scopriamo nei suoi dettagli.

Il marchio Mercedes è uno di quelli che, negli ultimi anni, ha deciso di contare sull’elettrico, e lo sta facendo in maniera sempre più chiara. Quasi tutte le auto presenti nella gamma mettono a disposizione la variante ibrida o Plug-In, ma le emissioni zero scaleranno velocemente le gerarchie.

In questi ultimi giorni, sono apparse delle immagini davvero uniche, che mostrano una Mercedes dal lusso estremo e che è priva del motore a combustione. Stiamo parlando di un SUV-Limousine dal lusso sfrenato, adatto ai più importanti uomini d’affari del pianeta. Andiamo a scoprire questo capolavoro in ogni minimo dettaglio, non ve ne pentirete.

Mercedes, ecco la prima Maybach elettrica

Per chi non lo sapesse, la Mercedes ha un suo brand di lusso, vale a dire la Maybach, che realizza delle vetture più simili a delle limousine che a delle auto normali. Oggi vi parliamo del nuovissimo gioiello proveniente da questa partnership, vale a dire l’EQS SUV, che è un innalzamento in termini di lusso e design del modello base della casa di Stoccarda.

Si tratta del crossover ad emissioni zero più potente del marchio, in grado di raggiungere la potenza massima di 658 cavalli con 950 Nm di coppia. Il tutto deriva dalla presenza di due motori elettrici sincroni a magnete permanente. La trazione è integrale, e le prestazioni sono da record.

Per raggiungere la velocità di 100 km/h partendo da ferma, nonostante le forme mastodontiche, questo gioiello impiega solamente 4,4 secondi, dati quasi da supercar. La velocità massima è di 210 km/h, ma c’è anche un buon aspetto, che è quello dell’autonomia massima, che è di circa 400 km, anche se in tal senso, c’è ancora molto da fare nel mondo delle emissioni zero.

Le dimensioni sono da limousine, visto che è lunga 5,13 metri, con un passo di 3,210 mm. Il prezzo di partenza è di circa 200.000 euro, e secondo le indiscrezioni, la Mercedes punterà molto fortemente sul mercato cinese con questo SUV di lusso. Il punto forte sono ovviamente gli interni, come potrete vedere nel video postato qui e caricato sul canale YouTube “SupercarBlondie“.

Il modo migliore per godersi questa icona di opulenza è avere l’autista, che vi permetterà di rilassarvi a bordo bevendo un bicchiere di champagne senza dovervi preoccupare della guida. Per quello che riguarda la batteria, essa è a 396 volt e dovrebbe avere una carica di circa 108 kWh, con la ricarica che vi permetterà di raggiungere un’autonomia di 220 km in solo un quarto d’ora.

Come detto, i prezzi sono molto elevati, ma vi garantiamo che per ciò che offre li vale tutti. Ovviamente, essi sono destinati a salire nel caso in cui vengano richiesti gli optional. La Maybach, ancora una volta, ha confermato quanto siano elevati i suoi standard di lusso, e la casa di Stoccarda può godersi un gioiello che farà gola a molti. Presto avremo i primi dati sulle sue vendite.