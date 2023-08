Una Ferrari a soli 145 euro? La folle “offerta” apparsa sul web

La Ferrari è il sogno di tutti, ed ora c’è in vendita un modello che è davvero assurda. Ecco a quanto è disponibile.

Il sogno di ogni amante delle quattro ruote, anche se proibitivo, è quello di acquistare una Ferrari, ma solo in pochi possono realmente farlo. I prezzi delle auto sono infatti in costante crescita, ed anche le supercar, in tal senso, non fanno sconti a nessuno, come dimostra anche il Cavallino.

Di recente sono stati tolti i veli al primo SUV della storia, ovvero il Purosangue, che costa ben 385.000 euro, un prezzo assolutamente folle. La Rossa meno costosa, nella gamma attuale, è la Roma, che va comunque ben oltre i 200.000 euro, e non è di certo una vettura popolare.

Detto questo, oggi vi parleremo di un annuncio assurdo che ha visto protagonista una Ferrari, in vendita su un noto sito web di annunci, con il rivenditore che può aver commesso un errore che gli costerà molto caro. Ecco di quale auto si tratta e qual è il costo di acquisto che è stato scritto.

Ferrari, ecco a quanto viene venduta la 599 GTB

Dando un’occhiata in giro per il web, ci siamo imbattuti in un annuncio che ha davvero dell’incredibile. Infatti, su “Subito.it“, come potete vedere dall’immagine, troviamo una meravigliosa Ferrari 599 GTB in vendita a 145 euro! A meno di follie da parte del venditore, è chiaro che è presente un errore di scrittura, e che il prezzo di acquisto sia di 145.000 euro, altrimenti non ci spiegheremmo il perché di questo regalo.

La vettura, secondo quello che c’è scritto nella descrizione, è stata immatricolata nel settembre del 2010, ed ha percorso solo 22.000 km. In base al dato sul chilometraggio, ci viene da dire che è praticamente nuova, dal momento che il numero è molto basso e garantisce le sue buone condizioni.

Per quanto riguarda il prezzo, c’è scritto che esso è trattabile, e che quindi si può contrattare per cercare di ottenere un qualche sconto, anche se la cifra ufficiale, e non quella comunicata per errore, è molto elevata.

L’allestimento è di quelli da corsa, visto che si tratta di una 599 GTB Fiorano F1, con una potenza massima di ben 620 cavalli ed un motore V12. La classe di emissioni è la Euro 4, con cambio meccanico sequenziale a 6 marce, ovviamente, con le classiche palette posizionate dietro al volante, come in una monoposto.

A livello di peso, siamo a 1.765 kg, con una lunghezza importante di 4,665 metri, una larghezza di 1,962 metri ed un’altezza di 1,336 metri. Per quel che riguarda il passo, invece, esso si attesta sui 2,750 metri, ed anch’esso è molto allungato, cosa che permette di avere un ottimo equilibrio in curva.

Per chi sogna di possedere un modello di questo tipo, è un’ottima occasione, anche se, come detto in precedenza, non vi dovete far ingannare dal prezzo che leggete nell’annuncio. Per ogni informazione, recatevi sul sito che vi abbiamo scritto in alto, e poi potrete fare la vostra offerta contattando di persona il rivenditore.