FIAT, tornerà presto la Multipla: ecco come sarà e quando la vedremo

La FIAT vuole riportare in vita la Multipla, un modello di cui si è tanto discusso in questi mesi. Ecco le prime indiscrezioni.

Il marchio FIAT è in vena di far tornare a splendere dei vecchi modelli, e per il prossimo futuro, sembra essere il turno della Multipla. Prima di parlarne, è bene ricordare che la 600e che è stata presentata poco più di un mese fa ha chiuso un ciclo, visto che nel 2024 cambierà tutto.

La casa di Torino porterà alla nascita di una serie del tutto nuova di vetture, che si aprirà con la Panda attesa per il 2024. In particolare, questo modello vedrà la luce l’11 di luglio del prossimo anno, come annunciato dal CEO Olivier Francois, che punta molto su questa creatura.

La FIAT vuole tornare grande sul mercato mondiale, dal momento che il dominio in Italia non basta più ai vertici. Detto questo, ora ci addentreremo alla scoperta della Multipla del futuro, che è attesa per il 2025. I primi dettagli su questa nuova monovolume si stanno svelando di giorno in giorno.

FIAT, pronta a tornare la Multipla in futuro

Secondo alcune voci che stanno circolando, la FIAT è pronta per introdurre due nuovi modelli nel Segmento C per i prossimi anni, ed una delle indiziate potrebbe essere la Multipla. La monovolume fu lanciata nel 1998 ed è uscita dalla produzione nel 2010, ed è ancora una creatura molto discussa per le sue curiose forme, all’epoca giudicate rivoluzionarie.

Nel 2024, con la nuova Panda, nascerà una nuova famiglia di veicoli per il marchio di Torino, che avranno un design del tutto diverso da quello che conosciamo ora. La nuova Multipla potrebbe essere un crossover lungo circa 4,4 metri, prodotto sulla piattaforma STLA Medium, fiore all’occhiello del gruppo Stellantis.

Secondo le indiscrezioni che circolano, la Multipla arriverà nel 2025, e sarà il primo modello a nascere dopo la Panda, e verrà prodotta in Marocco, presso lo stabilimento di Kenitra della holding multinazionale olandese. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, vediamo quelle che potrebbero essere le forme immaginarie del veicolo.

Considerando l’andazzo, è lecito attendersi una Multipla full electric, che però, esattamente come la Panda del futuro o la nuova 600, potrebbe offrire anche delle versioni Mild Hybrid a benzina o GPL. Dunque, gli appassionati di questo modello potrebbero davvero assistere ad un grande ritorno, e la voce sembra quasi essere ufficiale. L’obiettivo è quello di coprire anche il Segmento C, ed una nuova Multipla, in tal senso, può fare la differenza.

La Multipla però, potrebbe non essere l’unica novità degli anni futuri, ed un altro grande nome potrebbe essere nuovamente utilizzato da casa FIAT. Stiamo parlando della 500XL, e sarà leggermente più lunga, toccando i 4,5 metri di lunghezza massima. Per essa, si pensa ad un abitacolo molto spazioso ed anche lussuoso, con l’obiettivo di raggiungere prestazioni molto elevate. I due modelli appena descritti porteranno la casa di Torino a puntare ad un posto che conta nel mercato dell’auto, e tutto dipenderà dal successo che avranno.