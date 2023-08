MotoGP Silverstone, Sprint Race: Alex Marquez domina, malissimo Bagnaia

La Sprint Race del GP di Gran Bretagna della MotoGP vede trionfare Alex Marquez, seguito da Bezzecchi e Vinales. Delude Bagnaia.

Una Sprint Race disputata in condizioni di umido è stata dominata da Alex Marquez in quel di Silverstone. Si tratta del primo successo nella “garetta” del sabato per il nativo di Cervera, che porta al trionfo la Ducati del Gresini Racing, che nel finale ha resistito al tentativo di ritorno di Marco Bezzecchi, che non è riuscito a sfruttare la pole position. Il “Bez” può dirsi comunque soddisfatto, visto che si è messo a -27 da Pecco Bagnaia.

Sabato da incubo per il campione del mondo della MotoGP, che ha chiuso addirittura 14esimo, superato nel finale anche da Enea Bastianini. Ciò significa che le Ducati ufficiali hanno chiuso fuori dai punti, con Pecco che dopo una brutta partenza non ha mai trovato il giusto passo.

Il podio è stato completato da Maverick Vinales con l’Aprilia, seguito da Johann Zarco ed Aleix Espargarò. Il sesto posto è appannaggio di Jorge Martin, seguito dalle KTM di Jack Miller, Augusto Fernandez e Brad Binder. La top ten è stata completata da Miguel Oliveira, mentre Marc Marquez è 18esimo e Fabio Quartararo 21esimo.

MotoGP, difficoltà enormi per Bagnaia sull’umido

La MotoGP affronta una Sprint Race complessa sul tracciato di Silverstone, viste le condizioni di umido, diverse rispetto a quelle del mattino, dove si era scatenato un vero e proprio nubifragio durante le qualifiche. La pole position è stata ottenuta da Marco Bezzecchi, autore del migliore tempo davanti a Jack Miller ed Alex Marquez. Una caduta ha costretto Pecco Bagnaia alla quarta piazza, visto che non ha potuto girare nel finale.

Al via è eccellente lo scatto di Miller, che prende il comando delle operazioni, mentre parte molto male Bagnaia che precipita al nono posto, alle spalle delle due Aprilia. Benissimo anche Augusto Fernandez, che si mette in battaglia con Jorge Martin ed Alex Marquez per la zona del podio.

In grossa crisi Bagnaia che scende dodicesimo, così come Luca Marini che perde terreno. Davanti sale Alex Marquez, con Bezzecchi che si libera di Miller e sale in seconda piazza, con Jorge Martin quarto. Lo spagnolo del Gresini Racing domina la scena e riesce ad allungare, mentre Bezzecchi prova a non mollare.

Ottima la rimonta delle Aprilia, con Maverick Vinales terzo davanti ad Aleix Espargarò. Dopo un ottimo avvio, si perde Martin che finisce alle spalle di Johann Zarco, mentre Bagnaia precipita addirittura dietro a Fabio Di Giannantonio, finendo fuori dalla zona punti. Il campione del mondo della MotoGP, in queste condizioni, è in enorme difficoltà.

Nel finale succede poco, in quella che è stata, nonostante le condizioni miste, la Sprint Race forse meno spettacolare dell’anno. Marquez vola a vincere, con Bezzecchi che con il secondo posto torna a -27 nel mondiale da Bagnaia, che dovrà riprendersi per forza di cose in futuro. Alle 14 di domani la partenza della gara.