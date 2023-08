Bagnaia predica calma a Silverstone: il campione ha un asso nella manica

Sesto tempo per Pecco Bagnaia nelle prove libere del GP di Gran Bretagna, con un bel miglioramento nel finale. Ecco le sue parole.

La prima giornata in pista sul tracciato di Silverstone è andata in archivio con il sesto tempo per Pecco Bagnaia, che come al solito, al venerdì non è apparso troppo brillante. Il campione del mondo ha girato in 1’58”973 con la sua Ducati, e solo nel finale è riuscito a tirarsi fuori dalle posizioni scomode e ad accedere direttamente al Q2.

Nei minuti conclusivi ci sono state anche due incomprensioni con Enea Bastianini, il quale era davanti a Pecco e lo ha rallentato, ovviamente in modo del tutto involontario. Davanti a tutti, e questa è già una notizia, non c’è una Ducati, visto che al top troviamo l’Aprilia di uno scatenato Aleix Espargarò, che ha fatto il vuoto girando in 1’58”183. Pensate che il secondo in classifica, ovvero Jorge Martin sulla Pramac, si è visto rifilare ben 671 millesimi, un gap molto ampio, ma è solo venerdì pomeriggio.

Terza posizione per un’altra moto, ovvero la KTM di Brad Binder, seguito da Maverick Vinales, da Johann Zarco e dallo stesso Bagnaia. Dovranno passare per la prima fase di qualifica per giocarsi il Q2 Fabio Quartararo, Marc Marquez ed il nostro Bastianini, che è ancora in grande difficoltà, mentre Pecco dovrà sistemare l’assetto per pensare di giocarsi pole position e vittoria.

La Ducati è comunque apparsa meno dominante, e nel finale c’è stato anche un brutto spavento per Marco Bezzecchi, caduto violentemente alla Luffield, ma qualificandosi comunque al Q2 con il settimo tempo, seguito da Jack Miller, Luca Marini ed Alex Marquez che hanno completato la top ten.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo le prove libere

Pecco Bagnaia sa che c’è del lavoro da fare, ma comunque è apparso molto tranquillo dopo le prove libere. Il campione del mondo, come detto, ci ha abituato a non dare il meglio al venerdì, soprattutto qui a Silverstone dove lo cose andarono ancora peggio lo scorso anno, prima di vincere la gara.

Il campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni dopo le sessioni: “Mi serve fare dei passi in avanti per far girare la moto, soprattutto nelle tante curve veloci che ci sono su questo tracciato. Nel pomeriggio le cose sono andate molto meglio, ma serve un qualcosa in più“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “Il passo che abbiamo messo in mostra non è stato eccellente, ma sono comunque felice. Le cose sono andate meglio sul giro secco, dove ho avuto delle buone sensazioni. Cosa penso della pioggia? Non ne sono spaventato, ma mi auguro che le cose vadano meglio rispetto al 2018“.

A Silverstone ha fatto il proprio debutto il nuovo format, che ha portato la seconda sessione di prove libere a diventare decisiva per il passaggio al Q2: “La seconda sessione è stata importante e mi ha reso tranquillo in vista della domenica. Sono stato veloce e non è cambiato poi così tanto“.