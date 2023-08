MotoGP Silverstone, Qualifiche: Bezzecchi in pole position, cade Bagnaia

La pole position per il GP di Gran Bretagna della MotoGP è andata a Marco Bezzecchi, mentre Bagnaia è quarto dopo la caduta.

La Sprint Race ed il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP vedranno Marco Bezzecchi partire davanti a tutti, dopo la seconda pole position consecutiva che fa il paio con quella di Assen. Sotto il diluvio di Silverstone, il “Bez” ha fatto meglio di tutti girando in 2’15”359.

Il secondo tempo è della KTM di Jack Miller, che conferma le sue ottime doti sul bagnato piazzando la sua moto nel bel mezzo del solito dominio delle Ducati. La prima fila la completa Alex Marquez sulla Desmosedici del Gresini Racing, mentre è solo quarto Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo della MotoGP è caduto a sei minuti dalla fine del Q2, e non ha più avuto tempo per tornare in pista, ma può comunque dirsi contento visto che sarebbe potuto scattare da molto più dietro. Quinto un grande Augusto Fernandez, mentre Jorge Martin è solo settimo dietro a Luca Marini. Maverick Vinales, Johann Zarco e Brad Binder chiudono la top ten.

MotoGP, grande prova di Bezzecchi sul bagnato

Le qualifiche della MotoGP si disputano sotto ad un pesante diluvio, con la pista allagata che mette in difficoltà i piloti. Dopo un bel tempo iniziale, Fabio Di Giannantonio è il primo che finisce per le terre con una violenta caduta, mentre Marc Marquez inizia a fare la differenza esaltandosi sull’umido.

Nel finale del Q1 però, a fare la differenza ci pensa Franco Morbidelli, che tira fuori una grande prestazione girando in 2’15”884, con Enea Bastianini che piazza il colpaccio e si guadagnainizialmente l’accesso alla Q2. Marquez si perde nel momento decisivo incappando nelle difficoltà canoniche della Honda, chiudendo al quarto posto. Augusto Fernandez, sulla KTM del team GasGas, beffa il “Bestia” e passa il taglio.

Il Q2 vede i tempi iniziare ad abbassarsi, con Pecco Bagnaia che pare subito in ottima forma, anche se l’equilibrio regna sovrano con le MotoGP che alzano grandi quantità di acqua. Finisce a terra il campione del mondo mentre stava facendo un gran giro, quando mancano circa 6 minuti alla bandiera a scacchi.

Jack Miller si mette al comando, dimostrando le sue ottime doti sul bagnato. Cade anche Alex Marquez il quale stava disputando un grande turno ed aveva nel piede la possibilità di giocarsi la prima fila. Sale in cattedra, nel frattempo, il nostro Marco Bezzecchi, mentre la nuova vittima del maltempo è Luca Marini che è protagonista di una brutta scivolata.

Anche il “Bez” va a terra, ma la pole position è la sua, ed è la seconda consecutiva dopo quella ottenuta in Olanda, con Miller che si deve arrendere seguito da Marquez e Bagnaia. Il tempo dovrebbe essere lo stesso anche nel pomeriggio di oggi, ed è davvero evidente che in queste condizioni possa accadere proprio di tutto, nella speranza che non ci siano cadute importanti e che tutto vada per il meglio. Alle 16 di oggi pomeriggio la partenza la Sprint Race.