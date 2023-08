Marquez e il suo futuro alla Honda: finalmente si fa chiarezza

Marc Marquez è stato tra i protagonisti della conferenza stampa del GP di Gran Bretagna, dove vuole scacciare la crisi.

La stagione di MotoGP targata 2023 è la più difficile della carriera di Marc Marquez, che sta soffrendo e non poco per via della crisi tecnica che vive la Honda. Pensate che, sino a questo momento, delle prime otto gare è riuscito a prendere parte a soli tre GP domenicali, quelli di Portimao, Le Mans e del Mugello, senza mai riuscire a vedere la bandiera a scacchi.

L’otto volte campione del mondo del Motomondiale è fuori dai giochi per il titolo, ma anche pensare di lottare per un successo di tappa appare quasi impossibile. A ciò si devono aggiungere i suoi problemi fisici, da tempo ormai un grave intoppo sulla sua carriera, che si sommano ai problemi di una RC213V che di certo non lo mette a suo agio.

Marquez, nella conferenza stampa di Silverstone, ha parlato di un completo cambiamento di approccio al futuro della sua stagione, nella speranza di trovare delle soluzioni che possano realmente avviare un nuovo corso. Il suo obiettivo è quello di procedere per gradi, anche se è consapevole del fatto che non sarà una crescita immediata.

Marquez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Marc Marquez ha avuto la possibiltià di staccare la spina in maniera importante in queste cinque settimane di pausa, divertendosi con gli amici in vacanza. La Honda ha effettuato dei test con Stefan Bradl, ma non porterà grandi novità tecniche in pista a Silverstone, a parte qualcosa sull’elettronica.

Ecco le sue parole: “Se ho recuperato a livello mentale e fisico? Ad Assen, dopo la gara Sprint, ho scelto di fermarmi, il problema alla costola non era soltanto un’incrinatura, ma una vera frattura e si muoveva parecchio. Così mi sono rimesso in sesto durante la pausa estiva, anche se la gamba destra e la caviglia non sono ancora come vorrei, ma non c’è tempo per recuperare al meglio. Voglio partire nel modo giusto, con un approccio diverso e positivo in questa seconda parte di stagione“.

Marquez ha poi aggiunto: “Se ci sono degli aggiornamenti sulla moto e se sono fiducioso? La Honda sta lavorando bene, Stefan Bradl ha girato sia a Misano che a Jerez de la Frontera ed ha provato diverse novità, ma al momento, in Giappone hanno deciso che correrò con la stessa moto di Assen. Ci sarà un piccolo aggiornamento nell’elettronica, poi c’è un nuovo pacchetto aerodinamico che non abbiamo ancora omologato per motivi tecnici. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, vogliamo migliorare in chiave futura“.

Lo spagnolo potrebbe proseguire con la Honda: “Se ho riflettuto sul mio futuro? Durante la pausa estiva ho pensato molto, non abbiamo avuto un buon approccio nella prima parte di stagione, perché non avevamo capito che non eravamo pronti per vincere il titolo. Ora avrò diverso, dobbiamo essere realisti, serve migliorare il progetto, fatto da moto, team e pilota, sperando in un domani migliore“.