MotoGP, primo titolo già assegnato: incredibilmente non lo vince Ducati

La MotoGP non sta offrendo enormi spunti in questo 2023, ma c’è già qualcuno che può festeggiare. La Ducati non è coinvolta.

La stagione di MotoGP targata 2023 si sta avviando verso la ripresa delle ostilità, che avverrà tra meno di due settimane. Il Motomondiale, in quella data, sarà di scena a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, che è sempre uno dei più attesi vista la bellezza e la storicità di quella pista, immersa nelle campagne inglesi.

La caccia sarà tutta a Pecco Bagnaia, che deve gestire i suoi 35 punti di vantaggio su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi, una coppia che sta vendendo cara la pelle per cercare di restare a contatto con il campione del mondo in carica della MotoGP. Ovviamente, pensare di giocarsi il titolo sarà complesso, visto che parliamo di rider di squadre private.

Bagnaia ha contribuito a tenere aperto il campionato con quei tre ritiri nelle prime cinque gare, ma una volta trovata la quadra ha iniziato a fare la differenza, ed il successo di Assen pre-pausa estiva è stato una bella mazzata per tutti, soprattutto per Bezzecchi che in Olanda aveva fatto segnare la pole position per poi dominare la Sprint Race.

La Ducati ha vinto tutto ciò che c’era da vincere lo scorso anno, e farà lo stesso in questo 2023, anche se c’è un piccolo titolo che non potrà portare a casa. Nelle prossime righe, andremo a vedere di cosa si tratta, e vi anticipiamo che questo curioso trofeo è già stato assegnato tempo fa.

MotoGP, la Ducati deve arrendersi ad un curioso rivale

Il primo titolo della MotoGP targata 2023 è già stato assegnato, e come detto in apertura, non è la Ducati a portarlo a casa. Infatti, il vincitore è il rider del team GasGas della KTM, e stiamo parlando di Augusto Fernandez, campione della Moto2 lo scorso anno, ed ora ufficialmente rookie dell’anno.

Infatti, lo spagnolo è l’unico debuttante presente in griglia, ed è ovvio che il titolo vada a lui, succedendo al nostro Marco Bezzecchi che aveva trionfato lo scorso anno. Al momento, Augusto è al 14esimo posto nel mondiale, con 42 punti conquistati, ed il suo miglior risultato è stata un’ottima quarta posizione, ottenuta al Gran Premio di Francia che si è corso a Le Mans.

Per uno che guida una moto privata e che è al primo anno in MotoGP si tratta di un buon risultato, anche se la KTM sta facendo molto bene con la squadra ufficiale e ci si attendeva di più dal team satellite. La casa di Mattighofen sta organizzando il futuro, e tutti i piloti devono fare molta attenzione.

Infatti, il sogno è quello di prendere Marc Marquez per il 2025, anche se questa vicenda ci sono continue conferme e smentite, mentre nel 2024 arriverà Pedro Acosta, e ci sarà da capire chi andrà a rimpiazzare. Nel frattempo, Fernandez si gode il suo primo “titolo”, e vedremo se farà dei passi in avanti.