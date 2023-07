Marquez, arriva la difesa a sorpresa: l’ex campione italiano alza la voce

Marc Marquez ha subito molte critiche in questo periodo, ma ora c’è qualcuno che prende le sue difese. Parole molto dure.

La carriera di Marc Marquez vive una fase terribile, in cui nulla va come lui vorrebbe. Per sua stessa ammissione, si tratta del periodo peggiore da quando corre in top class, ed il problema è che questa crisi non è cominciata ieri, ma va avanti da tre anni esatti. Proprio nel luglio del 2020 avvenne il terribile infortunio di Jerez de la Frontera, che cambiò del tutto la sua carriera.

Il nativo di Cervera, da quel momento in poi, non ha più avuto la continuità di prima, ed ha iniziato a saltare tante gare durante le varie stagioni. Di conseguenza, anche la Honda è sparita dai radar, ed è diventata, in men che non si dica, la moto peggiore di tutta la griglia, assieme alla Yamaha. Le vecchie regine dalla MotoGP ne sono diventate lo zimbello.

Marquez è un pilota che è in grado di rendere spettacolare una disciplina che è in crisi, e su questo non ci sono dubbi, visto i ritiri dei grandi del passato. A questo punto, andiamo a parlare di cosa ha dichiarato un ex campione del mondo, che ha difeso l’otto volte campione.

Marquez, ecco le parole di Marco Lucchinelli

Marc Marquez è spesso criticato in maniera troppo dura, con i tifosi, che non lo vedono di buon occhio per lo sgarbo fatto nel 2015 a Valentino Rossi, che sperano in un suo ritiro. Tuttavia, il nativo di Cervera è un campione straordinario, e questo lo sappiamo bene tutti visto che che è riuscito a fare in carriera, e personaggi di questo tipo vanno solo esaltati.

A tal proposito si è espresso il grande Marco Lucchinelli, che ha parlato in un’intervista riportata da “MogMag.com“. Il campione del mondo della Classe 500 nel 1981, ai tempi della Suzuki, ha alzato la voce per difendere il buon Marc, affermando che per lui ci vuole tanto rispetto.

Ecco le sue parole: “Credo che con Marquez serva tanto rispetto, perché quello è un ragazzo che ha i co***oni. C’è stato un periodo, in passato, in cui i fan della MotoGP avevano lo stesso atteggiamento di quelli che seguono il calcio. Nei confronti di Marc ci sono stati dei comportamenti che non sono accettabili, ma lui è un vero campione“.

“Lui non ha vinto solo una volta, ma ha portato a casa ben otto titoli mondiali. Con lui ci vuole rispetto, anche alla luce del fatto che tutti gli altri che guidano la Honda sono all’ospedale. Il problema è la moto, credo che la Honda abbia delle serie responsabilità in quello che sta succedendo di recente“.

Lucchinelli ha difeso in maniera importante l’otto volte campione del mondo, ma siamo sicuri che gli attacchi frontali allo spagnolo non finiranno di certo a breve. Purtroppo, molti appassionati di MotoGP sono tifosi calcistici, e su questo non c’è niente che si possa fare per migliorare la situazione.