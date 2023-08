Bagnaia vuole il colpaccio a Silverstone, ma un aspetto lo preoccupa

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP di Gran Bretagna, ed ha detto la sua sulle prime sensazioni.

La MotoGP torna in pista in questo fine settimana sul tracciato di Silverstone, dopo una pausa estiva durata un mese e mezzo. Il grande favorito è ovviamente Pecco Bagnaia, vincitore qui lo scorso anno dopo un week-end difficile, con il successo che fu fondamentale in chiave rimonta mondiale.

12 mesi dopo, Bagnaia si presenta a Silverstone con una situazione di classifica molto favorevole, con 35 punti di vantaggio su Jorge Martin e 36 su Marco Bezzecchi. L’obiettivo è ovviamente quello di ampliare il margine, anche se i rivali, ovviamente quelli che guidano una Ducati, faranno di tutto per complicargli la vita.

Bagnaia, ecco le sue parole in conferenza stampa

La conferenza stampa del GP di Gran Bretagna ha visto, tra i suoi protagonisti, anche il nostro Pecco Bagnaia, che è apparso carico e motivato. Il rider torinese sente che è arrivato il momento per fare il vuoto nel mondiale, ed in tal senso, la tappa di Silverstone può essere fondamentale.

Ecco le sue parole: “Come ho passato il tempo in questa pausa? Ho lavorato per ritrovare le giuste sensazioni sulla caviglia, ma anche per preparare la seconda parte di stagione che sarà molto dura. Ci sono stati anche giorni di vacanza, ma sono stato anche a Goodwood, e per una persona che ama il motorsport è l’evento migliore a cui si può partecipare“.

Bagnaia è stato poi interpellato su quanto accadde lo scorso anno, rinnovando il suo amore per Silverstone: “Se si può ripetere il successo del 2022? Mi piace molto la pista di Silverstone, perché qui c’è tanta storia. Lo scorso anno non siamo partiti bene, poi però siamo stati molto rapidi in gara. Non dovrebbe esserci un meteo ottimo, ma qui accade spesso, ma mi auguro che non ci siano condizioni di misto bagnato ed asciutto. Dobbiamo essere competitivi“.

Al campione del mondo è poi stato chiesto un parere sul suo stato di forma: “Se questo è il miglior Pecco di sempre in MotoGP? Non saprei, sono stato sfortunato a Le Mans, poi siamo migliorati ed abbiamo trovato quella costanza che era fondamentale. Nelle ultime due gare avevo faticato all’inizio, ma poi con il duro lavoro siamo cresciuti“.

A Silverstone cambierà il format delle prove libere: “I cambiamenti del format? Il mio lavoro non cambierà, già non consideravo le Libere 2 in ottica qualifica, lavoravo già in vista della gara. Credo che cambierà la situazione che riguarda le pressioni, sarà una modifica rilevante in tal senso“.

Anche le pressioni delle gomme subiranno un’importante modifica: “Cosa penso delle modifiche alle pressioni? Cambierà il modo in cui corriamo, trovo che il limite sia molto alto. Se si va oltre tale limite sarà facile cadere, e sarà difficile cercare di adattarsi. La regola è questa ed occorre adattarsi, ma è chiaro che è una cosa che non si può controllare né dai box né dalla moto“.