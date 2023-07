F1, che disastro in Ungheria: Norris ed il danno assurdo a Verstappen

Il Gran Premio di Ungheria non è stato uno dei più belli della storia della F1, ed il colpo di scena più clamoroso è avvenuto sul podio.

Il 2023 è una delle stagioni più noiose della storia della F1, e questo è un dato di fatto. Ogni gara è scontata, e sappiamo già che il vincitore sarà Max Verstappen, con una lotta per il secondo posto che ormai inizia a seccare tutti. Va bene complimentarsi con i migliori, ma ad un certo punto si vuole anche qualcosa di nuovo.

La Red Bull ha un vantaggio di almeno 2 anni su tutti gli altri, ed il giro veloce del campione del mondo, arrivato con due secondi di vantaggio su Lando Norris in quel passaggio, è qualcosa di irreale. Il britannico di casa McLaren sta facendo una stagione super, e merita il secondo posto.

Purtroppo però, nessuno ha la possibilità di provare a sfidare il figlio di Jos, che ha in mano una monoposto che fa oggettivamente uno sport a parte, ed in Ungheria anche Sergio Perez aveva un passo devastante, che è stato vanificato solamente dalla partenza dal nono posto.

Checo ha comunque rimontato sino al podio, senza riuscire a sverniciare Norris nel finale. Verstappen può diventare uno dei più vincenti nella storia della F1, eppure, il trofeo del GP di Ungheria di quest’anno gli mancherà in bacheca. Ecco cosa è successo dopo la gara e cosa succederà da ora in avanti.

F1, Norris distrugge il trofeo di Verstappen

Un fatto che non si era mai verificato nella storia della F1 ha causato qualche piccola polemica, ma sempre con toni scherzosi, dopo la fine della gara. Come detto, Max Verstappen e Lando Norris hanno costituito lo stesso ordine di arrivo del GP di Silverstone, con l’olandese primo davanti al britannico.

Subito dopo gli inni nazionale e la consegna dei trofei, è arrivato il momento di stappare lo champagne, ed è lì che è successo il caos. Norris, per aprirlo in maniera più “scherzosa”, ha sbattuto la bottiglia di Ferrari sul gradino del podio centrale, quello dove era salito Super Max, e dove era ancora presente il trofeo del vincitore.

Il tutto non è di certo stato fatto di proposito, ma come vedrete dal video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Indipendent Sport“, Norris ha provocato la caduta della coppa di Verstappen, che è andata in mille pezzi essendo realizzata in materiali molto delicati, forse coccio o qualcosa del genere. La cosa più sorprendente è che Norris non si è minimamente interessato a quanto accaduto, ed è anche passato sopra ai “rottami” del trofeo, continuando a festeggiare con la sua squadra.

Il giovane talento britannico ha così arrecato un bel danno al campione del mondo, ma non ci sono state, ovviamente, delle discussioni. Come detto, nella storia della F1 non si era mai verificata una cosa di questo tipo, e sarà curioso capire se a Verstappen verrà data o meno una coppa sostitutiva. Tra qualche giorno lo scopriremo.