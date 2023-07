Sainz e “quell’accusa” alla Ferrari: la scelta che l’ha mandato in crisi

Carlos Sainz è rimasto escluso in Q2 e scatterà con l’undicesimo tempo, dopo una giornata dura per la Ferrari. Ecco le sue parole.

Ennesima brutta figura per la Ferrari, che esce con le ossa rotte dalle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, una pista dove si sperava di fare bene e di tornare agli standard dell’Austria. Charles Leclerc partirà dal sesto posto, mentre Carlos Sainz è undicesimo, dopo essere stato escluso dalla Q3 per pochi millesimi.

La SF-23 si è confermata un’auto disastrosa, che soffre maledettamente nelle curve in appoggio dell’ultimo settore ed anche nel tratto centrale, quello più guidato e dove i telai migliori emergono. Il monegasco, con l’unica Rossa nella parte finale della qualifica, si è fermato ad un 1’16”992, vedendosi rifilare quasi quattro decimi dalla magia di Lewis Hamilton, che ha riportato al top la Mercedes.

La cosa inquietante, per la Scuderia modenese, è il fatto di essere stata battuta, oltre che dalla freccia nera, anche dalla Red Bull di Max Verstappen, dalle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, ed anche dall’Alfa Romeo Racing di un formidabile Guanyu Zhou, che ha ottenuto la sua miglior qualifica in carriera.

La Ferrari è stata la quinta forza nelle qualifiche di Budapest, una delusione cocente e che ci fa ben capire quanto sia basso il livello a Maranello al giorno d’oggi. Sainz, come detto, è stato escluso nel turno centrale delle prove ufficiali, ed ha sofferto molto più di Leclerc il nuovo format di qualifica. Esso ha portato i piloti a girare con gomma Dura nel Q1, Media nel Q2 e Soft nel Q3, con lo spagnolo che non ha digerito le gialle.

La gara sarà, con ogni probabilità, la solita Via Crucis, visto che il passo gara provato in questi giorni è stato pessimo, e le posizioni di partenza non sono di certo quelle ottimali. A questo punto, andiamo a vedere cosa ha dichiarato un delusissimo Carlito alla fine della sessione.

Sainz, ecco tutta la sua delusione dopo le qualifiche

Carlos Sainz è molto deluso dal risultato di questa qualifica, ed ha anche mandato un messaggio ben chiaro alla Ferrari. Nell’intervista che ha concesso a “SKY Sport F1“, infatti, il figlio del due volte campione del mondo rally ha detto che situazioni di questo tipo si verificheranno tante altre volte quest’anno, visto che c’è tanto equilibrio. La SF-23 è un progetto errato, ed anche gli sviluppi, a questo punto, hanno del tutto fallito.

Ecco le sue parole: “Se mi sorprende l’eliminazione? Credo sia bello per la F1 che con soli 2 millesimi cambino le posizioni, ma è un peccato che abbiamo fatto la Q2 con le gomme Medie, con queste non mi trovavo bene per niente, facevo tanto fatica nel primo settore, ancor più che con la Dura“.

Sainz ha poi fatto una previsione nefasta sul futuro della Ferrari in questa stagione: “Con una qualifica normale avremmo fatto meglio, ho pagato molto il nuovo regolamento. Se la Ferrari fa fatica? Oggi c’era molto vento, curve lunghe dove non abbiamo un buon bilanciamento, la griglia è molto più tirata rispetto al passato, i nostri rivali come McLaren ed Alfa Romeo stanno facendo bene. Dobbiamo analizzare i dati e temo che quest’anno sarà spesso così, perché tutti sono molto vicini“.