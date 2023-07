Auto, c’è uno stop clamoroso: sparirà per sempre, è tossica

Dalle vostre auto sparirà un elemento per motivi “di salute”. Ecco la grande novità che non farà felici molti appassionati.

Il mondo delle auto è composto da tanti elementi, che spesso sono anche sconosciuti a tutti coloro che le acquistano. Infatti, siamo in un periodo in cui ci sono molti cambiamenti, ed il settore automotive è stato letteralmente investito dalla transizione green, che sta puntando sull’elettrificare l’intero reparto delle quattro ruote.

Tutto ciò fa discutere e non poco, ma oggi vi parleremo di un aspetto che in pochi considerano, ma che è molto dannoso per la nostra salute e che a breve verrà bandito da tutte le auto. Se non lo sapevate, è bene che prendiate presto le vostre decisioni su come agire.

Auto, stop alle cromature per motivi di sicurezza

Le parti cromate sono una parte fondamentale dell’auto, e soprattutto in tempi recenti, sono aumentate ed anche di parecchio. Esse, infatti, sono in grado di dare quel tocco in più di eleganza, soprattutto quando riflettono la luce del sole, e fanno risplendere al meglio la vostra vettura, ma adesso cambierà tutto.

Per motivi di sicurezza e di salute, i costruttori hanno iniziato a preferire materiali più sostenibili, come ha già fatto la Tesla con il suo programma “chrome delete“. Uno dei grandi guai è proprio quello legato all’inquinamento ed alla nostra salute, e l’Unione Europea ha ora rilanciato la propria proposta, che vuole elminare le parti cromate dalle auto moderne per evitare ulteriori rischi.

La produzione di cromo esavalente, secondo quanto riportato su “tomshw.it“, può generare emissioni fino a 500 volte più tossiche rispetto al gasolio, oltre ad essere molto cangerogeno, e quindi gravemente pericoloso per la nostra incolumità. C’è già un modo per cercare di ridurre le emissioni, ma non convince.

Per farlo, infatti, vengono sfruttati degli abbattitori di fumi chimici, ma anche essi non è che siano un toccasana per la nostra salute e per l’ambiente in generale, risultando tossiche e portando l’Europa ad optare per una decisione a dir poco drastica. Infatti, è stato proposto lo stop al cromo esavalente a partire dal 2024. Questa scelta, secondo le voci che si stanno rincorrendo, potrebbe avere un discretto impatto su quello che è l’aspetto estetico delle auto, e l’unico modo per evitare questo cambiamento è che si trovino altri materiali che siano più sostenibili.

Il cromo, come ricordiamo, viene posto nelle zone argentate delle nostre vetture, ma viene sfruttato anche in molti punti delle nostre abitazioni, come nei lavelli della cucina, ma anche da molte altre parti, e ci sarà da capire come si interverrà per cercare di risolvere questi problemi in tempi che siano rapidi.

Come riportato dalla stessa fonte citata poco fa, il primo costruttore ad accogliere con favore questa notizia è stata la Renault, che ha già adottato, in passato, finiture in ardesia per limitare questo problema. La casa della Losanga utilizza anche del sughero, sfruttando così tanti materiali soggetti al riciclo.