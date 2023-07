Acteco di Chery, il motore cinese che trovi sulla famosa auto italiana

Oggi vi parleremo di un argomento molto curioso, legato alla motorizzazione di una famoso auto italiana. Tutto sui motori Acteco.

Per chi non mastica troppo il mondo dei motori, il marchio Acteco non sarà di certo troppo familiare. Il mercato delle quattro ruote vive un periodo di profonda crisi, anche se questi primi sprazzi del 2023 hanno messo in mostra alcuni segnali positivi, ma è ancora troppo presto per poter pensare di cantare vittoria.

Un settore che non conosce difficoltà è quello specifico dei SUV, le cui vendite continuano a fare numeri da record. Ci sono alcuni marchi che, pur producendo i crossover, hanno profondamente criticato il dominio sul mercato di questi veicoli, come la KIA, che ha detto che l’era dei SUV sta per volgere al termine e che presto spariranno, con la stessa rapidità con cui hanno guadagnato popolarità.

Anche la Dacia, che nella sua gamma ha due SUV, ovvero la Duster e la Jogger, crede che la mania dei crossover sia eccessiva, arrivando a fare sapere che la giudica come una follia. A Parigi c’è in mente un piano per cercare di fermare i crossover, e verranno, per questo motivo, aumentati i parcheggi in centro per chi ne possiede uno, allo scopo di allontanarli dal centro storico. I SUV vanno a gonfie vele nonostante dei prezzi non certo bassi, anche se ci sono alcuni marchi che li commercializzano a basso costo.

Uno di essi è la DR, una casa molisana fondata, nel 2006, da Massimo Di Risio, che rientra tra i costruttori di auto più giovani in assoluto. Vi starete chiedendo cosa c’entri questa casa con l’Acteco di Chevy, ma la risposta è molto semplice. Tutto ciò che c’è da sapere lo troverete nelle prossime righe.

Acteco, ecco dove troverete questi motori

La DR è un marchio che ha puntato sul rapporto qualità/prezzo, ed il business sta andando a gonfie vele in questo periodo. La casa del Molise, infatti, importa modelli prodotti SUV cinesi in Italia come prodotti dalla Chevy, dalla JAC e da BAIC Group, per poi ribrandizzarli. L’Acteco è quella che fa i motori.

L’Acteco è un marchio che si occupa della produzione dei propulsori, ed è stato fondato proprio dalla casa cinese Chevy. Le dimensioni dei motori vanno da 800 cc 4 litri circa in su, con architetture che includono un 4 cilindri in linea ed anche un V8, più potente e muscoloso, e che regala anche un bel sound. La gamma è stata sviluppata con l’azienda austriaca AVL. Il marchio è stato fondato nel lontano 1987, ed anche la FIAT ha usato uno di questi propulsori tanto tempo fa, sul modello chiamato Linea del 2006.

Ad oggi, il marchio lavora a stretto contatto con la DR, e c’è da dire che su questi motori ci sono ottimi giudizi. Pare, infatti, che siano molto affidabili, oltre a garantire buone performance considerando il basso costo dei veicoli che equipaggiano. Ora non vi resta altro che acquistarne uno e provarlo direttamente.