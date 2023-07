Si può guidare l’auto con i tacchi, le ciabatte o a piedi nudi? Ecco la normativa

Riguardo all’auto, ci sono molti particolari che non conosciamo. Ecco cosa c’è da sapere per evitare multe e grandi rischi.

Oggi affronteremo un argomento molto delicato, che riguarda la guida della nostra auto in condizioni particolari, che noi vi consigliamo di evitare. Ricordatevi, infatti, che quando ci si mette al volante si hanno tante responsabilità, ed i pericoli sono molteplici, anche se, la maggior parte delle volte, non ci pensiamo nemmeno.

L’argomento odierno è la guida dell’auto legata ad un particolare abbigliamento, soprattutto in termini di calzature. Da parte nostra, vi consigliamo sempre di guidare con vestiti e scarpe comode, perché altrimenti, si possono creare situazioni di grave pericolo. Ecco, dunque, cosa c’è da sapere in tal senso.

Auto, ecco tutto ciò che devi sapere su come guidare

Stiamo vivendo un’estate 2023 a dir poco infuocata, con temperature elevate e che ci mettono in seria difficoltà. Le temperature, infatti, raggiungono picchi di 45 gradi, e questo è un grande svantaggio anche a bordo delle nostre auto, dove c’è sì l’aria condizionata, ma sono presenti anche tanti elementi negativi.

Il primo che ci viene in mente è quello legato ai nostri piedi, ed almeno una volta nella vita, vi sarà venuto il dubbio sulla possibilità di poter guidare scalzi, con i tacchi o con le ciabatte. Soprattutto d’estate, infatti, la tentazione di mettersi al volante con le infradito è molto forte, ma va sottolineato che è un grande rischio, ed ora vedremo cosa dice la normativa in particolare.

Prima di tutto, partiamo dall’analisi sui tacchi alti, ed il Codice della Strada è molto chiaro in tal senso. I tacchi alti non sono affatto comodi alla guida, ma non esiste alcuna possibilità di sanzionare chi viene fermato dalla Polizia o da altre forze dell’ordine, perché il suddetto Codice della Strada non menziona sanzioni specifiche.

Tuttavia, l’unico caso in cui ci può essere una sanzione è quando, durante un controllo, viene ravvisata una situazione di pericolo alla guida. Infatti, occorre comunque avere un certo comfort di guida ed una perfetta presa sui pedali, ovvero l’acceleratore, il freno e la frizione. In generale, vi consigliamo di evitare comunque i tacchi.

Anche se si decide di mettersi al volante senza calzature, ovvero a piedi scalzi, o con le ciabatte, sappiate che non è prevista alcuna sanzione specifica. Infatti, potete guidare l’auto anche a piedi nudi, ed anche in questo caso, starà poi alla Polizia o a chi per lei giudicare se si sta verificando una situazione di pericolo o meno. Certo è che con ciabatte come le infradito non si potrà mai avere lo stesso controllo del mezzo che si ha con le scarpe da ginnastica, con il rischio che esse si incastrino nei pedali.

Un problema particolare, in caso di incidente mentre alla guida c’era una persona con tacchi, ciabatte o a piedi scalzi, è rappresentato dall’assicurazione. Infatti, l’agenzia potrebbe non farsi carico del risarcimento, dal momento che può contestare l’uso di un abbigliamento non idoneo alla guida e, di conseguenza, anche pericoloso.