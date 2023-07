Stai vendendo la tua auto? Ecco quale colore la fa svalutare di più

Se siete nella fase di vendita della vostra auto, dovrete considerare anche il colore che avete. Ecco quale vale di più.

L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato, e si stima che in giro per il mondo ce ne siano 1,5 miliardi. Tuttavia, al giorno d’oggi se ne comprano molte meno che in passato, a causa della crisi del settore automotive, che in questo 2023 sta mostrando timidi segnali di ripresa dopo le grandi problematiche dello scorso anno.

Oggi vi parleremo di un curioso aspetto che riguarda la vendita della vostra macchina, che può essere influenzata anche dal colore che indossa. Le auto che perdono meno valore, infatti, non sono quelle nere o bianche, ma quelle dipinte da una colorazione davvero parecchio stravagante.

Auto, un’indagine rivela dati assurdi sul colore

Abbiamo parlato della vendita delle auto, ed ora è bene approfondire un aspetto molto curioso, che riguarda il loro colore in relazione al valore del veicolo nel corso del tempo. Lo studio è stato effettuato da “iSeeCars“, che ha preso in esame circa 700.000 annunci di vendita di vetture, rivelando risultati a dir poco inaspettati.

Anche il colore di una macchina, infatti, può fare la differenza sul prezzo con il quale viene valutata nel momento in cui la andate a vendere. In base a questo studio, infatti, è stato stabilito che le auto bianche e nere, quelle più vendute, tengano meno il colore e che, dunque, perdano più valore nel corso della loro vita.

Infatti, ad un prezzo più alto possono essere vendute quelle che hanno colori più vivaci, come il giallo o l’arancione, anche se è molto difficile trovarne in giro con livree di questo tipo. L’analisi è stata svolta su vetture vendute tra il 2017 ed il 2020, tutte catalogate sia per colore che per segmento.

Sono state analizzate ben 13 differenti colorazioni, e quelle gialle sono al top. Infatti, in tre anni sono quelle che perdono meno valore nel corso di tre anni, con una perdita pari al 20,4%. Seguono le arancioni, con un -27,1%. Le cose iniziano a peggiorare con il -31,3% delle verdi. Dietro di loro ci sono le grigie, che fanno segnare un -36,4%, con le rosse che si sono svalutate, in questo arco temporale, del 36,9%.

Peggio è andata a quelle blu, che fanno segnare una perdita del 37%, mentre le argentato sono al -37,9%. Molto bene quelle di colore beige, al -22,8%, ma il colpo di scena clamoroso è legato a quelle più acquistate, ovvero le bianche e le nere. Le prime perdono il 38%, mentre le seconde fanno segnare addirittura un -38,4%. In chiusura, c’è chi ha fatto ancora peggio, andando oltre il 40% di perdita.

Le vetture di colore viola sono al -41,2%, seguite dal -42,1% di quelle marroni, ed in chiusura ci sono quelle color oro, al -45,6%. Quest’analisi sarà sicuramente una sorpresa per molti di voi, e ricordatevi, dunque, che quelle gialle sono al top assoluto in questa curiosa classifica, che magari vi farà riflettere in chiave futura.