Ferrari, terribile schianto per una SF90 Stradale: l’auto è demolita

Una Ferrari SF90 Stradale ha avuto un destino crudele, risultando distrutta in un brutto incidente. Ecco cosa le è successo.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di un evento a dir poco terribile che ha colpito una Ferrari. Di questi tempi, sentiamo sempre più spesso parlare di violenti incidenti che le vedono protagoniste, e l’ultima di esse era stata una F8 Tributo, di colore bianco, finita a muro a Houston, in Texas.

Il protagonista era appena ripartito da una sosta, ed ha accelerato in maniera evidentemente troppo violenta, scatenando un terribile effetto pendolo, che lo ha spedito contro un muretto posto alla sinistra della carreggiata. Come risultato, l’anteriore della vettura è stato del tutto demolito.

In passato, era accaduto un fatto molto simile anche ad un’altra Ferrari, in una galleria in Turchia. La vettura, a causa di un guasto al posteriore, è andata violentemente a muro, ma c’è da dire che colui che si trovava al volante stava viaggiando ad oltre 250 km/h in un punto non certo adatto a quella velocità.

Oggi vi parleremo, invece, di una SF90 Stradale che ha avuto un destino altrettanto infausto, per via di una perdita di controllo improvvisa. I risultati, come potrete vedere, sono stati a dir poco disastrosi, ed ora la supercar di Maranello è probabilmente da buttare via. Ecco che cosa gli è accaduto.

Ferrari, scene drammatiche per una SF90 Stradale

Scene terribili vedono protagonista una Ferrari in quel di Eze, in Francia. La vettura coinvolta nel crash è una splendida SF90 Stradale, quella in versione 2019 e non quella presentata poco fa che è una sua evoluzione, tanto per intenderci. La vettura, di color rosso fiammante, che vedete in queste immagini, è del tutto distrutta nella parte frontale.

Il tutto è stato riportato dalla pagina Instagram “Supercar Fails“, ma purtroppo, non abbiamo informazioni su cosa sia accaduto di preciso. A giudicare dalle condizioni dell’auto, che è distrutta nell’anteriore e praticamente intatta al posteriore, è facile immaginare che ci sia stato un impatto frontale, forse a causa di una perdita di controllo improvviso.

La Ferrari deve uscita di strada ad alta velocità, perché un danno di questo tipo non si crea facilmente se si procede adagio. La SF90 Stradale, dunque, è risultata irriparabilmente danneggiata, visto che anche gli airbag sono fuoriusciti, e tutta la parte anteriore richiederebbe un intervento molto complesso dopo l’impatto. In questi casi, anche il telaio ne risente in maniera importante, ma questa è una lezione non da poco per tutti i fortunati che possono permettersi vetture di questo tipo.

Guidarle, infatti, richiede un’abilità sopra la norma. Per chi ha la fortuna di potersele permettere, consigliamo sempre di sottoporsi a dei corsi di guida sicura o sportiva, che sono disponibili anche a prezzi contenuti. In quel modo, sarà molto più facile imparare a domarle al meglio, visto che ci sono delle potenze impressionanti da gestire.