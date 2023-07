Cosa succede se non si paga la maxi rata finale? Cosa si rischia

La maxi rata finale è la parte di pagamento a cui si devono sottoporre coloro che acquistano una macchina a rate.

Oggi vi parleremo di un argomento molto interessante, che riguarda il pagamento della maxi rata finale. Al giorno d’oggi, viviamo un momento di grossa crisi per ciò che riguarda il mercato dell’auto, e questa situazione è causata da una serie di fattori che è difficile abbattere in poco tempo.

I prezzi delle vetture, infatti, sono saliti in maniera vertiginosa a causa dell’inflazione, ma anche per via dei rincari sui materiali che servono per produrre i veicoli. Inoltre, di mezzo c’è stata anche la crisi dei microchip, che ha reso difficile il reperimento delle materie prime, il cui prezzo è aumentato e non di poco. Per questo motivo, in pochi hanno deciso di comprare un’auto nuova di questi tempi, puntando più sull’usato, anche se, pure in questo senso, gli aumenti ci sono stati ed anche in grande quantità.

La maxi rata finale, per venire all’argomento del giorno, è la cifra da pagare al termine del pagamento delle rate, quando si decidere di acquistare un’auto tramite un finanziamento. A questo punto, andiamo a vedere cosa accade se essa non viene pagata, e vi anticipiamo che non è un qualcosa di piacevole.

Maxi rata, ecco cosa accade se non viene pagata

La maxi rata è dunque il pagamento finale che occorre fare dopo aver concluso il pagamento delle rate, ma è bene sapere che ci sono due tipi differenti di interpretazione da adottare quando essa non viene regolarizzata. Infatti, questa rata può essere non pagata restando pienamente nelle leggi, e ciò accade quando si fa uso di specifiche promozioni.

Negli ultimi tempi, infatti, vi abbiamo proposto varie occasioni per acquistare auto proposte dalla FIAT, che sono basate sul pagamento di un anticipo, per poi regolarizzare il resto del pagamento mediante le rate mensili. Alla fine di esse, c’è la possibilità di restituire la vettura senza pagare la maxi rata finale, anche se in quel caso bisogna rispettare un chilometraggio ben preciso.

Se si fa oltre tale limite di chilometri, si paga un centesimo in più per ogni km percorso. Dunque, questa rata finale può essere non pagata restando in regola con il contratto pre-stabilito, andando a restituire la vettura al termine del finanziamento, ma è chiaro che non è sempre così.

Se avete deciso di tenere la vostra macchina, ma non pagate la rata finale, andate a commettere un illecito, venendo meno agli accordi previsti. Se ciò accade, si rischia il precetto e, di conseguenza, il pignoramento della vettura, che di certo non vi mette in buona luce anche in termini di giustizia.

In sostanza, vi viene sequestrata l’auto, e spesso c’è anche il rischio di dover pagare delle multe e dei rimborsi. Dunque, se non siete certi di potervi permettere il pagamento della rata finale, fatelo subito presente nel momento in cui stipulate il contratto, così non avrete alcun problema in tal senso.