Verstappen fa una follia: arriva la clamorosa squalifica

Max Verstappen si è reso protagonista di un gesto che non è piaciuto ai giudici, ed è stato squalificato. Ecco cosa è accaduto.

Fine settimana di pausa per il mondiale di F1, che tornerà in azione tra pochi giorni a Budapest, per il Gran Premio di Ungheria. Il favorito è ovviamente Max Verstappen, che lo scorso anno vinse a Budapest dopo essere partito decimo, dando vita ad una rimonta strepitosa basata su un passo superbo e dei sorpassi eccezionali, nonostante un testacoda.

Super Max vuole andare in vacanza tranquillo, e siamo certi che vorrà puntare a prendersi anche Spa-Francorchamps dopo l’Ungheria. A proposito del tracciato belga, Verstappen l’ha combinata grossa ancora una volta, andando a rimediare una squalifica che, di certo, non gli fa onore. Ecco cosa è accaduto al campione del mondo.

Verstappen, guardate cosa ha combinato

Come ben sappiamo, Max Verstappen è un grande appassionato delle corse virtuali, oggi dette Sim Race. Il campione del mondo sta viaggiando verso il terzo titolo mondiale consecutivo in F1, ed ormai non ha più nulla a che fare con quel ragazzo ribelle che, nei primi anni del Circus, era solito combinare disastri e discutere con i colleghi per le sue manovre al limite del regolamento.

Tuttavia, l’indole è sempre quella, ed è venuta fuori durante una gara virtuale nella quale era impegnata con il Team Redline, con il quale è ormai legato a doppio filo. In particolare, il figlio di Jos era impegnato nel GoldenToastGP, una corsa “amichevole” organizzata sul tracciato di Spa-Francorchamps, sulla piattaforma iRacing della VCO.

In premio, infatti, c’era un tostapane e 500 dollari che poi il vincitore andrà a donare in beneficienza, ma Super Max, come suo solito, l’ha presa molto sul serio. Verstappen ha messo a referto la pole position, ma ad un’ora e cinquanta minuti dal termine della corsa, c’è stato il fattaccio.

Mentre si trovava in seconda piazza, l’olandese è stato preso in pieno da un rivale, ovvero Sven Haase, che lo ha tamponato alla prima curva, La Source. In seguito, l’orange ha ripreso la vettura ed è ripartito, mettendosi all’inseguimento di Haase e riprendendolo dopo il rettilineo del Kemmel.

Super Max ha infatti tagliato di netto la chicane di Les Combes, prendendo l’avversario alla curva Rivage e tamponendolo in pieno, spedendolo contro le barriere. Di certo, non si è trattato di un bel comportamento, ma come ben sappiamo, l’alfiere di casa Red Bull è così ed in tal senso non si può far nulla.

Per il campione del mondo è arrivata una squalifica immediata, ed era ovvio che sarebbe andata a finire in questo modo. Il successo in gara è andato ad Alexey Nesov, che ha approfittato alla grande di questi screzi tra i due grandi favoriti. Di certo, il figlio di Jos dovrebbe evitare certi atteggiamenti, che non gli fanno fare una figura ottimale. La speranza è che con l’età le cose possano cambiare, ma quando si è aggressivi e così determinati a vincere, il destino è già scritto.