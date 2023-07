Verstappen chiude le porte alla F1: arriva una decisione senza precedenti

Max Verstappen ha sempre detto di non volersi ritirare troppo tardi dalla F1 per seguire altri progetti. Ecco la sua scelta.

La stagione di F1 targata 2023 è assolutamente trionfale per Max Verstappen, che sin dalla prima gara ha fatto capire che non ci sarebbe stato nulla da fare per nessuno. Il campione del mondo è perfettamente in controllo ed ha un margine di ben 99 punti in classifica nei confronti di Sergio Perez.

Questo gap è stato scavato tutto negli ultimi due mesi, visto che, sino a Miami, Checo aveva retto botta al meglio, vincendo in Arabia Saudita ed in Azerbaijan, aggiungendo anche il successo di Baku. Dalla rimonta subita per mano di Super Max in Florida però, è cambiato qualcosa, e da Monte-Carlo in poi non c’è stato più niente da fare. Il campione del vuoto sta tritando la concorrenza come un rullo compressore, e nessuno lo può avvicinare.

Verstappen sta correndo in una categoria a parte, ed ormai in F1 si corre per sapere chi arriverà secondo alle sue spalle. Tutto ciò non è ovviamente colpa del migliore in assoluto, che guida una Red Bull straordinaria e che è in grado di regnare su ogni tipo di pista. Il figlio di Jos, in queste ore, ha parlato anche di futuro.

Verstappen, ecco la sua decisione sul futuro

Che Max Verstappen non voglia correre in F1 sino a 40 anni lo si era capito, visto che lo ha ripetuto per tante volte. Il sogno dell’olandese è quello di correre alla 24 ore di Le Mans, dove già suo padre Jos ha vinto nel 2008, su una Porsche RS Spyder in classe LMP2, ma non in classe regina.

Il campione del mondo ha tanti progetti per il suo futuro, ed ora è spuntata l’idea di avere una propria squadra, come ha dichiarato in un’intervista concessa alla “CNN“. L’olandese ha le idee chiare sui suoi progetti, e sta puntando molto sulle gare virtuali, alle quali partecipa molto spesso.

Ecco le parole di Verstappen: “Adoro le corse SIM, alcuni credono che si tratti solo di un gioco, ma vi assicuro che non lo è per niente. Quando faccio queste gare, ci metto cuore ed anima. Ho molti progetti in tal senso in chiave futura. Voglio avere una mia squadra e con la Verstappen.com Racing ho già mosso i primi passi in questo ambito. Ci sono molte opportunità“.

Per ciò che riguarda il suo coinvolgimento come team principal o come proprietario di un team, Super Max ha chiarito che non sarà mai coinvolto in F1 in questa veste. In tal senso, è stato molto schietto: “Se avrò mai una squadra in F1? No, ci sono troppi soldi in quell’ambiente. Voglio che la squadra sia mia e che possa farcela da sola, ma non in F1. Questo sport costringe a fare molti viaggi, lo faccio già come pilota da molti anni, è molto impegnativo e non mi entusiasma affatto l’idea di parlo come capo di una squadra“.