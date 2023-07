Ferrari, indiscrezione clamorosa: è pronto ad arrivare un nuovo pilota, ha già firmato

La Ferrari guarda al futuro, e pare proprio che ci sia già un piano per portare un nuovo talento a Maranello. Tutti increduli.

In casa Ferrari c’è un’atmosfera pesante, a causa di una crisi tecnica che pare non avere fine. Come già tanti esperti hanno detto, non era possibile pensare che con Frederic Vasseur le cose si sarebbero risolte in poco tempo, ma è chiaro che i tifosi siano abbastanza seccati di non vedere risultati, così come i piloti stessi.

La Rossa non vince un mondiale da una vita, e l’ultima vittoria è arrivata un anno fa esatto con Charles Leclerc in Austria. All’epoca, la Rossa era la vettura migliore, in grado di sfidare Max Verstappen e la Red Bull, che poco tempo dopo sono diventati inattaccabili, e nell’ultimo anno hanno vinto tutte le gare, tranne il GP del Brasile andato a George Russell con la Mercedes.

La F1 odierna è probabilmente la più scontata e meno affascinante di ogni epoca, con il regolamento che ha riportato in voga l’effetto suolo che ha fatto acqua da tutte le parti. La Ferrari lo aveva interpretato molto bene inizialmente, ma poi sono mancati gli sviluppi, e la TD39 ha fatto il resto.

A tutto ciò si aggiunge la grande tensione che c’è tra Leclerc e Carlos Sainz, con Vasseur che man mano sta affidando giustamente i gradi di capitano al monegasco. Lo spagnolo non è ovviamente d’accordo, e questo sta scatenando una sorta di faida interna tra i due compagni di squadra. Nelle ultime ore, per il futuro del Cavallino, è emerso un nome davvero inaspettato.

Ferrari, c’è un pre-contratto per prendere Lando Norris

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’interesse espresso dalla Red Bull per Lando Norris, che ha ottenuto un fantastico secondo posto al GP di Gran Bretagna, al volante di una McLaren del tutto rivitalizzata dalle novità tecniche. Secondo l’esperto giornalista di F1 Joe Saward, adesso sarebbe la Ferrari la squadra favorita per accaparrarsi il talento britannico, e ci sarebbe addirittura un pre-contratto per lui.

Ovviamente, parliamo ancora di fanta-mercato, visto che Norris ha un contratto di altri due anni con la squadra di Woking, ma mai dire mai in questa F1 dove gli accordi sono fatti per essere ribaltati di giorno in giorno. Norris è un grandissimo talento, ma se dovesse arrivare a Maranello, la situazione sarebbe molto particolare.

L’ipotesi più plausibile, ammesso che ci sia del vero in quanto riportato dal giornalista inglese, è quella di vederlo al posto di Carlos Sainz, che ormai pare essere ai margini dei progetti della Ferrari, andando ad affiancare Charles Leclerc. Così facendo, a Maranello ci sarebbero due prime guide.

Né Norris né tantomeno Leclerc sarebbero pronti a fare da numeri due, con la Scuderia modenese che andrebbe a creare una situazione poco facilmente gestibile. Visto come stanno andando le cose negli ultimi tempi, è impossibile pensare che Norris prenda il posto di Charles andando ad affiancare lo spagnolo, ma ribadiamo che di pronostici se ne possono fare pochi.