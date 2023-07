Qual è il periodo migliore per comprare un’auto? Ecco la risposta

L’auto è il mezzo di trasporto che tutti usano, ed ora vi daremo una dritta su quando comprarla. Tutti i dettagli.

Oggi vi parleremo di un argomento caro a molti di voi, ovvero l’acquisto di un’auto. Come vedrete, ci sono alcuni periodi nei quali è meglio acquistarla rispetto ad altri, con vantaggi anche di parecchie centinaia di euro. I mesi di maggio e giugno sono stati ricchi di offerte da parte dei marchi, tanto per farvi un esempio.

In questo periodo, infatti, vi abbiamo parlato delle promozioni pensate dal gruppo Stellantis su marchi come la FIAT, la Lancia e la Peugeot, che hanno tirato su le vendite in maniera importante. I modelli proposti sono molto interessanti, ma oggi andremo anche oltre.

Infatti, l’acquisto di un’auto richiede una spesa molto importante, che soprattutto al giorno d’oggi, non è di certo alla portata di tutti. A questo proposito, abbiamo svolto un’analisi basata su varie ricerche, concludendo che ci sono molti periodi nel corso dell’anno in cui conviene provare ad acquistare una vettura del tutto nuova.

Auto, ecco quando vi conviene acquistarla

Anche se forse non lo avete mai sentito, sappiate che c’è un periodo in cui comprare un’auto può costare meno che in un altro. Secondo quanto abbiamo appreso in base ad alcune ricerche, ci sono vari momenti in cui è più conveniente fare questo importante passo, che non sempre dipendono da un periodo dell’anno.

Infatti, un momento molto buono può essere quello successivo all’immissione sul mercato di una nuova vettura. Per promuoverla al meglio, infatti, i costruttori tendono a farla partire con prezzi più bassi, per poi tendere ad alzarli con il passare del tempo. Il problema legato alle prime settimane di una nuova vettura è legato ad una disponibilità che molto spesso è molto limitata, dal momento che la produzione è iniziata da poco.

Per quello che riguarda un periodo specifico nel corso dell’anno, il momento migliore è senza dubbio alla fine dell’anno. Infatti, da novembre in poi è possibile trovare delle importanti offerte, come quelle presenti nel Black Friday di fine novembre, o anche grazie agli sconti precedenti al Natale.

L’auto non è un regalo che si fa così abitualmente, ma a volte, i costruttori tendono a voler massimizzare i loro profitti prima del nuovo anno, e così cercano di vendere quante più auto possibili, abbassando i loro prezzi. Un altro periodo vantaggioso lo troviamo molto spesso, ovvero alla fine del mese.

Il principio è il medesimo della fine dell’anno, visto che i marchi vogliono massimizzare i loro introiti proprio prima della chiusura dei 30 giorni. Ovviamente, ci sono sconti minori rispetto a novembre e dicembre, ma c’è comunque un vantaggio rispetto al solito, con prezzi minorati.

In generale, se state pensando di acquistare una vettura, fate attenzione alla tipologia di alimentazione di cui è dotata ed informatevi se essa rientra o meno negli incentivi statali. In caso affermativo, vedrete il prezzo della vostra macchina scendere anche di diverse migliaia di euro, indipendentemente dal periodo d’acquisto.